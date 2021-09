La llegada de la pandemia obligó a gran parte del sector culinario a paralizar sus operaciones. Según la Asociación Peruana de Hoteles, Restaurantes y Afines, aproximadamente 70 mil de los 200 mil restaurantes registrados se vieron forzados a cerrar. Si bien esta situación exigió que los negocios se adapten a nuevos protocolos sanitarios, el proceso de reactivación económica también motivó el surgimiento de nuevas propuestas, con el objetivo de ofrecer experiencias únicas a los comensales.

Esa es la apuesta de Drive In del Pardo , el restaurante de El Pardo DoubleTree by Hilton, ubicado en la Calle 2 de Mayo 393, en el corazón de Miraflores. Este espacio gastronómico frente al hotel cuenta con la particularidad de brindar servicio de atención al auto, además de mesas al aire libre. Los visitantes pueden disfrutar de amplias opciones como sándwiches, hamburguesas, salchipapas, anticuchos, poke bowls, ensaladas, jugos, helados y batidos. El restaurante propone una variada carta de comida rápida y peruana con insumos premium y un servicio amigable.

“Buscamos atender la demanda de los peruanos que prefieren comer en su auto de forma rápida y, a la vez, disfrutar de una comida local de buena calidad y en una porción generosa a un precio accesible”, afirma Ingrid Mago, gerente de Alimentos y Bebidas del hotel El Pardo DoubleTree by Hilton.

Drive In del Pardo se ubica en un agradable ambiente rodeado de árboles y es capaz de recibir hasta 28 autos. El espacio busca promover nuevas vivencias gastronómicas y generar confianza en las personas, ya que cumple con todas las medidas de bioseguridad y manipulación de alimentos, además de garantizar el distanciamiento social a través de una menor interacción con el personal de servicio y evitando el contacto con otros comensales. Se trata, además, de un restaurante pet friendly, ya que dispone de bebederos para mascotas y muy pronto contará con alternativas de snacks para los amigos de cuatro patas.

La importancia de cuidar cada detalle para comodidad del cliente va acompañada del compromiso de Drive In del Pardo por el cuidado del planeta. En ese sentido, utiliza envases biodegradables y ecoamigables para reducir el impacto ambiental. Del mismo modo, se ha establecido un espacio para que los visitantes dejen sus bicicletas mientras disfrutan de su pedido. Y por si fuera poco, el restaurante se ubica dentro de un “miniparque” diseñado como parte del proyecto: un espacio que alberga a 31 árboles adultos y una serie de mecanismos que, con el tiempo, darán espacio a paredes verdes de hasta 6 metros.

Así, Drive In del Pardo busca marcar un hito en el segmento, destacándose como una alternativa segura y con variadas propuestas para diferentes ocasiones y horarios de consumo: almuerzo, tarde y cena. Atiende de lunes a sábado de 10 a.m. a 11 p.m. y los domingos de 10 a.m. a 8 p.m.

El Pardo DoubleTree by Hilton ha logrado plasmar en este concepto sus más de 40 años de crecimiento y aprendizaje en el rubro. Su novedosa propuesta gastronómica en calidad y precio y la practicidad en beneficio de sus clientes lo convierten en el único restaurante de hotel con servicio al auto en el Perú. “Aprovechamos nuestro know-how gastronómico y el soporte en todos los procesos para ofrecer productos de alta calidad y a precios razonables”, asegura Mago.

Ahora podrás disfrutar de esta deliciosa y divertida experiencia desde la seguridad de tu vehículo.

