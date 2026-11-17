En Creval sabemos que la clave está en un diseño de oficinas que aproveche la infraestructura existente, optimice los espacios y evalúe el costo de cada decisión.

Cuando una oficina comienza a quedarse corta, la primera reacción suele ser buscar otra. Aparecen problemas por falta de salas de reuniones, espacios poco funcionales, circulaciones incómodas o instalaciones que dejaron de responder a las necesidades de la empresa.

Sin embargo, antes de iniciar una mudanza conviene hacerse una pregunta: ¿necesitamos otro inmueble o podemos obtener mejores resultados aprovechando el espacio que ya tenemos?

Esta decisión no debería evaluarse únicamente desde la arquitectura o el diseño de oficinas. Cambiar de sede implica asumir nuevas inversiones, compromisos económicos y costos operativos que muchas veces no se consideran desde el inicio.

LIMA: UN MERCADO CON MENOS OFICINAS DISPONIBLES

El mercado de oficinas corporativas en Lima viene mostrando una recuperación importante de la demanda. Según Binswanger Perú, durante el primer trimestre de 2026 se registró una absorción neta de 17,763 m² de oficinas clase A, el mejor inicio de año del último quinquenio.

La disponibilidad se redujo de aproximadamente 175,000 m² a 110,000 m² respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que la vacancia alcanzó el 10.71% y la renta promedio de lista se situó en US$ 17.02 por m².

Un dato particularmente relevante es que únicamente alrededor de 16,000 m², equivalentes al 15% de la superficie disponible, correspondían a oficinas implementadas o amobladas.

Esto significa que muchas empresas que deciden mudarse deben asumir, además del alquiler, una inversión para habilitar su nueva sede. En este contexto, evaluar una remodelación antes de cambiar de inmueble puede representar una decisión estratégica.

EL VERDADERO COSTO FINANCIERO DE UNA MUDANZA

Uno de los errores más frecuentes es comparar únicamente el alquiler mensual de la oficina actual con el de una nueva sede. Sin embargo, una mudanza involucra otros desembolsos: garantías contractuales, adelantos, implementación de instalaciones eléctricas, climatización, comunicaciones, mobiliario, acabados y sistemas de seguridad.

A ello se suman los gastos de traslado, los posibles periodos de doble alquiler y las adecuaciones necesarias para devolver el inmueble anterior. Incluso cuando una nueva oficina ofrece un alquiler más atractivo, la inversión inicial puede ser considerable y requerir varios años para recuperarse.

Por eso, la alternativa financieramente más conveniente no siempre es la que ofrece el menor alquiler, sino aquella que representa el menor costo total durante su periodo de utilización.

Una evaluación adecuada debe considerar inversión inicial, gastos recurrentes, costos indirectos y horizonte de permanencia.

REMODELAR Y REDISEÑAR LA OFICINA PERMITE APROVECHAR INVERSIONES EXISTENTES

Una oficina implementada representa una inversión acumulada en infraestructura, instalaciones y equipamiento. Las redes eléctricas, sistemas de climatización, comunicaciones, divisiones, acabados y mobiliario tienen un valor que no necesariamente se recupera al abandonar el inmueble.

Cuando estos elementos se encuentran en buenas condiciones, una remodelación con un nuevo diseño de oficinas permite reutilizarlos y concentrar el presupuesto en las modificaciones que realmente necesita la empresa.

Por ejemplo, incorporar nuevas salas de reuniones puede requerir reorganizar ambientes y adecuar instalaciones puntuales, en lugar de implementar una oficina completamente nueva.

De igual manera, una redistribución de puestos de trabajo puede liberar superficie para incorporar espacios colaborativos sin aumentar el área alquilada.

Este enfoque también permite extender la vida útil de las instalaciones y destinar recursos a otras necesidades del negocio.

DISEÑO DE OFICINAS: EL VALOR ECONÓMICO DE APROVECHAR MEJOR CADA METRO CUADRADO

En los proyectos de diseño de oficinas es frecuente encontrar empresas que consideran necesario ampliar su superficie cuando, en realidad, parte del problema está en una distribución que dejó de responder a su operación.

Podemos encontrar ambientes subutilizados, oficinas cerradas con baja ocupación, circulaciones sobredimensionadas o salas de reuniones insuficientes.

Los modelos de trabajo híbrido y los cambios organizacionales han transformado la manera en que se utilizan los espacios, pero muchas oficinas mantienen distribuciones diseñadas para necesidades anteriores.

Desde una perspectiva financiera, esto puede evitar la contratación de metros cuadrados adicionales y reducir compromisos futuros de alquiler, mantenimiento y servicios.

El diseño de oficinas se convierte así en una herramienta para mejorar la eficiencia operativa y obtener mayor rendimiento de cada metro cuadrado contratado.

¿CUÁNDO CONVIENE REMODELAR Y CUÁNDO MUDARSE?

Remodelar puede ser conveniente cuando la ubicación continúa siendo estratégica, el inmueble cuenta con capacidad técnica suficiente y las mejoras permiten prolongar su utilización durante varios años.

En cambio, una mudanza puede justificarse cuando el crecimiento supera la superficie disponible, existen limitaciones técnicas importantes o las condiciones contractuales dejan de ser favorables.

Por eso, antes de decidir, es fundamental realizar un diagnóstico arquitectónico y técnico que permita identificar las posibilidades reales del inmueble.

En CREVAL integramos diseño de oficinas (arquitectura e ingenierías) y construcción desde las primeras etapas para evaluar alternativas, aprovechar infraestructura existente y desarrollar presupuestos con mayor precisión.

Esta metodología permite anticipar interferencias, controlar modificaciones y tomar decisiones con mayor claridad sobre los costos y plazos de ejecución.