Data Science: Conoce la nueva herramienta que está optimizando los grandes negocios

Los datos y la información están gobernando al mundo en la actualidad. Por eso, los especialistas en Data Science o ciencia de datos guían a las organizaciones para la mejor toma de decisiones en los negocios. ¿Su fórmula? Partir de análisis estadísticos para pronosticar futuros escenarios. Y así, emprender proyectos y acercarse a los consumidores de manera infalible.



Datos administrativos, estadística, programación, software y visualización se conjugan en esta nueva disciplina para llegar a los mejores resultados. La clave está en el volumen de información manejada. “Cuanta más tienes, mejor es tu calidad predictiva”, asegura el Dr. Javier Coronado, director del Programa Especializado en Data Science y Análisis de Datos para la Gestión de la Universidad de Piura.



De cerca al público



Uno de los negocios que mayores experiencias viene acumulando en el sofisticado uso del data science es sin duda el retail. Si aún no sabe cómo lo hacen, recuerde cada vez que le piden el DNI para efectuar una compra. Qué adquirió, cuándo, en qué establecimiento, qué método de pago usó, etc. Mediante algoritmos, esta información se convertirá en un big data que ayudará a desarrollar predicciones para un gran público con las mismas características. Identificar, por ejemplo, patrones de la próxima compra o predecir el éxito de un producto. Al saber qué demandarán los clientes, las organizaciones pueden atender sus demandas con anticipación y así optimizar su rendimiento y evitar posibles pérdidas.



“Si bien toda actividad empresarial puede beneficiarse con el data science, el mayor potencial está asociado a las industrias o servicios que generan big data o datos a gran escala. Como los bancos y las industrias minoristas. También instituciones públicas -como la Sunat- para que mejoren su servicio al ciudadano”, indica el Dr. Coronado de la Universidad de Piura.



Lo mismo sucede con grandes corporaciones con diferentes líneas de negocio, que estén presentes en rubros como el financiero, educativo, retail. “Toda esa información que parece inconexa puede ser gestionada a través de herramientas de data science para realizar predicciones adecuadas sobre los riesgos de un negocio o cambios en la cadena de distribución para generar una mejor gestión. Todo esto implica un aumento en la competitividad empresarial muy significativo”, agrega el especialista.



Capacitación en data science

​

Profesionales con conocimientos en base de datos y manejo de estadísticas —como ingenieros, economistas, sociólogos y administradores— pueden especializarse en esta rama. Al capacitarse, adquirirán mayores habilidades para el manejo de big data; además de desarrollar sus destrezas para programar los algoritmos y ecuaciones matemáticas que permitan llevar a cabo las predicciones. La Universidad de Piura abrirá el próximo 4 de junio el Programa Especializado en Data Science y Análisis de Datos para la Gestión, en colaboración con la prestigiosa Barcelona Graduate School of Economics. Mayo información en este enlace.



Publirreportaje