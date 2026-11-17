Elegir una pick-up para una empresa no consiste únicamente en buscar un vehículo con una tolva amplia o una buena capacidad de carga. Una operación que moviliza herramientas y materiales en una obra tiene exigencias distintas a otra que traslada productos por rutas rurales o necesita remolcar equipos. Por eso, antes de tomar una decisión, es importante identificar qué tipo de carga se transportará, por qué terrenos circulará el vehículo y cuántas horas pasará el conductor al volante.

“Cualquier necesidad de transporte, tanto de personal como de carga, es motivo suficiente para considerar un vehículo como herramienta de trabajo”, explica Madeleyne Pino, jefa de Negocios Corporativos de Kia. Desde su experiencia en el segmento corporativo, señala que una pick-up puede ser útil en actividades como minería, construcción, agricultura, pesca y telecomunicaciones, donde se requiere movilizar personal, transportar insumos o realizar labores de supervisión.

Pero ¿qué características conviene revisar antes de elegir una? Estos son cinco criterios que pueden ayudar a tomar una decisión de acuerdo con las necesidades de cada negocio.

1. Capacidad de carga y remolque: ¿qué necesita transportar tu operación?

El primer paso es calcular cuánto peso y volumen se necesita trasladar habitualmente. Además de las herramientas, materiales o productos, hay que incluir el peso de los ocupantes, pues también forma parte de la capacidad de carga útil. “Lo primero es dimensionar la operación real: peso promedio y máximo de lo que se transporta, volumen y forma de la carga, y si habrá remolque”, explica Enrique Rosas, jefe de Producto de Kia. El especialista también recomienda considerar si el tráiler cuenta con frenos propios y qué ayudas electrónicas ofrece la camioneta para controlarlo.

La Kia Tasman ofrece una capacidad de carga útil de entre 1.008 y 1.050 kg, según versión, y una capacidad de remolque con frenos de hasta 3.500 kg. Su tolva tiene un volumen de 1.173 litros e incorpora un protector de serie. Además, cuenta con una compuerta de apertura remota y amortiguada, así como escalones integrados en las esquineras posteriores para facilitar el acceso a la zona de carga.

2. Suspensión y terreno: ¿por dónde circulará la pick-up?

Una pick-up puede desplazarse por avenidas y carreteras, pero también por trochas, campos agrícolas, obras o superficies irregulares. Por ello, es importante evaluar las condiciones de las rutas, cuánto tiempo circulará el vehículo cargado o vacío y las horas que el conductor permanecerá al volante. Como explica Rosas, “una suspensión de trabajo tiene que soportar peso sin perder estabilidad, pero también cuidar el confort y el control cuando la camioneta va vacía o en ciudad”.

La Kia Tasman incorpora una suspensión delantera independiente de doble horquilla y una posterior de eje rígido con muelles semielípticos. Esta configuración combina una solución delantera orientada al control y el confort con un sistema posterior diseñado para responder a las exigencias de carga y trabajo. A ello se suma una altura libre al suelo de hasta 252 mm, según versión, y una capacidad de vadeo de hasta 800 mm, características que conviene considerar según las condiciones reales de los recorridos.

3. Tracción y desempeño: ¿necesitas una pick-up 4x4?

Cuando el trabajo implica salir del asfalto, transitar por caminos de tierra, arena o barro, o enfrentar pendientes pronunciadas, contar con tracción en las cuatro ruedas puede ser un factor determinante. Antes de elegir, conviene identificar qué superficies forman parte de los recorridos habituales y conocer cómo funciona el sistema de tracción del vehículo. Todas las versiones de la Kia Tasman incorporan tracción 4WD y un selector con cuatro modos:

2H: utiliza la tracción posterior y está orientado a recorridos habituales sobre asfalto seco.

utiliza la tracción posterior y está orientado a recorridos habituales sobre asfalto seco. 4A: distribuye automáticamente la tracción entre ambos ejes según las condiciones de adherencia. Puede ser útil en superficies cambiantes.

distribuye automáticamente la tracción entre ambos ejes según las condiciones de adherencia. Puede ser útil en superficies cambiantes. 4H: activa la tracción en ambos ejes para circular por superficies como trocha, arena o barro.

activa la tracción en ambos ejes para circular por superficies como trocha, arena o barro. 4L: utiliza la reductora para disponer de mayor fuerza a baja velocidad, por ejemplo, en pendientes pronunciadas o terrenos especialmente exigentes.

La elección del modo debe responder a las condiciones del camino y a las recomendaciones de uso del fabricante. En particular, el modo 4H no está destinado a circular sobre asfalto seco.

4. Tecnología y seguridad: ¿qué necesita el conductor durante la jornada?

En una operación donde los conductores realizan recorridos frecuentes o pasan varias horas al volante, la conectividad, el confort y los sistemas de seguridad también deben formar parte de la decisión. “Que el usuario cuente con conexión inalámbrica, asientos ergonómicos y sistemas de asistencia de seguridad, sumarán a que su vehículo no sea una preocupación sino un alivio dentro de su rutina”, destaca Madeleyne Pino sobre la importancia de estos atributos en los vehículos de trabajo.

La Kia Tasman incorpora seis airbags y una pantalla táctil de 12,3 pulgadas con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos en todas sus versiones. Dependiendo del equipamiento, también dispone de tecnologías como el monitor de visión 360° y sistemas avanzados de asistencia a la conducción, que incluyen funciones de prevención de colisiones, mantenimiento de carril y control crucero inteligente. Por eso, antes de elegir una versión, es importante revisar qué asistencias incluye cada una y cuáles responden mejor a las condiciones de trabajo de sus conductores.

5. Equipamiento, mantenimiento y respaldo: ¿qué ocurre después de la compra?

La elección de una pick-up también debe considerar lo que sucede durante su vida útil. La disponibilidad de talleres, los repuestos, las condiciones de garantía y el costo de mantenimiento pueden influir en la continuidad de una operación que depende del vehículo para realizar sus actividades. “Las pick-ups muchas veces son herramientas de trabajo que impactan directamente en la operativa del cliente; tener un carro parado es un lujo que no se pueden dar”, señala Pino. Por ello, recomienda considerar la red de talleres, el stock de repuestos de alta rotación y el respaldo de la marca.

En el caso de la Kia Tasman, la marca ofrece una garantía de cinco años o 100.000 kilómetros, lo que ocurra primero. También es importante revisar las condiciones de mantenimiento correspondientes a cada versión y cumplir con el programa indicado por el fabricante. Finalmente, el valor de reventa y la cobertura de posventa a nivel nacional son otros aspectos que pueden formar parte de la evaluación, especialmente cuando se trata de incorporar o renovar una flota de vehículos.

¿Qué versión de Kia Tasman se ajusta mejor a tu negocio?

No todas las operaciones requieren el mismo nivel de equipamiento. Una empresa que prioriza la capacidad de carga puede tener necesidades distintas a otra que realiza recorridos frecuentes fuera de pista o necesita mayores asistencias para sus conductores. En ese sentido, Enrique Rosas resume el criterio de elección: “La mejor pick-up no es la más equipada, sino la que calza con la operación”.

Por eso, además de comparar las especificaciones, conviene evaluar cuánto peso se transportará habitualmente, qué porcentaje de los recorridos será fuera del asfalto, si se utilizarán remolques y cuántas horas pasará el conductor al volante. La Kia Tasman ofrece distintas configuraciones para responder a estos perfiles de uso. Conoce más sobre sus versiones en la página oficial y solicita una cotización para encontrar la alternativa que mejor responda a las necesidades de tu operación.

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