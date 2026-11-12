El acceso al financiamiento es una condición importante para que los pequeños negocios sostengan sus operaciones y encuentren oportunidades de crecimiento. Pero detrás de cada crédito también hay instituciones que necesitan contar con una estructura financiera sólida para responder a esa demanda. En ese contexto, Caja Huancayo y la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) dieron un nuevo paso en su relación institucional al suscribir una Declaración de Intención de Financiamiento Subordinado.

El documento expresa la voluntad de ambas partes de avanzar hacia una operación de hasta S/ 61,2 millones, equivalente a 3.000 millones de yenes japoneses. De concretarse, permitiría reforzar la base de capital de Caja Huancayo y convertiría a la entidad en la primera caja municipal del país en establecer este tipo de compromiso con JICA. La operación aún requiere la aprobación de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

Fortalecer para llegar a más negocios

El financiamiento subordinado no representa una entrega directa de créditos a los emprendedores, sino un respaldo al capital de la entidad financiera. Ese fortalecimiento podría ampliar su capacidad para colocar préstamos y atender a micro, pequeñas y medianas empresas.

Durante la presentación, Felipe Jesús Atoche Castillo, presidente del Directorio de Caja Huancayo, explicó que el fortalecimiento patrimonial permitirá a la institución contar con mejores condiciones para continuar desarrollando su actividad crediticia. También destacó la importancia de orientar los esfuerzos hacia los sectores productivos que requieren mayores oportunidades de financiamiento, en un contexto en el que los riesgos climáticos pueden generar desafíos para la actividad económica.

Yukinari Hosokawa, representante residente de JICA en el Perú, resaltó las alianzas para acercar servicios financieros a emprendedores.

Cooperación internacional de enfoque regional

Desde JICA, Yukinari Hosokawa, representante residente de la agencia en el Perú, resaltó el papel de las alianzas con instituciones financieras locales para acercar servicios a agricultores, emprendedores y MIPYMES. La agencia considera a Caja Huancayo un aliado estratégico por su presencia territorial y experiencia en inclusión financiera.

Los equipos técnicos trabajaron en la estructuración de la operación desde 2024. En septiembre de 2026, el Directorio de Caja Huancayo aprobó el financiamiento, según lo informado durante la presentación. La Declaración de Intención representa un nuevo avance hacia su eventual formalización.

A través de iniciativas como esta, Caja Huancayo busca fortalecer su capacidad institucional y contribuir a que más negocios accedan a herramientas financieras para crecer. Conoce más sobre sus acciones de inclusión financiera en los canales oficiales de la entidad.

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