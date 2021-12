¿Y qué le dirías a alguien que siente que no encaja en la empresa donde trabaja? Tu forma de ser es lo que importa. Si, le diría eso. Tu forma de ser es lo que importa.

La verdad es que somos mamíferos. Y como mamíferos somos gregarios y necesitamos de los demás. Huimos de la soledad y es muy importante encajar.

Por otro lado, cuando se nos mira desde las Empresas, una parte importante que se ve es si encajamos con la cultura, o como dicen otros, si hacemos match.

Encajar significa que nos gustamos mutuamente. Es decir, que le gustamos a la empresa y que también la empresa nos gusta a nosotros.

Si el mercado laboral funcionase como Tinder, entonces miraríamos las características de una empresa, su cultura, sus valores, y si no nos gustan, dedito a la izquierda. Si nos gustan, dedito a la derecha y la aplicación identificaría que nuestra cultura y valores coinciden con los de la empresa, y aparecería en letras verdes y grande la palabra Match. Pero no, no funciona como Tinder.

Normalmente son muchas entrevistas de selección para que la empresa conozca sobre nosotros, y muy pocos momentos para conocer sobre la empresa. Preguntamos a familiares y amigos, y googleamos todo lo que podemos. Finalmente, se es elegido, y una vez trabajando vamos conociendo cómo es realmente la empresa, los jefes, los compañeros y compañeras, y toda la cultura.

Es así la realidad, por lo que hay probabilidades que una vez dentro sientas que no encajas. Podrías aceptar, adaptarte y esforzarte en cambiar tu forma de ser para que enganche con la cultura de la empresa. Pero si optas por ese camino estarías renunciando a ti, y eres tu quien importa. Sacrificarías tu forma de ser por el trabajo y por lo tanto sacrificarías tu felicidad por el sueldo.

Tu forma de ser es lo que importa significa que tu vales como eres. Si en esa empresa no encajas en otra sí lo harás y debes ponerte a buscar. Porque de otra manera perderás tu esencia. Dejarás tu auténtico yo en casa para ir a trabajar y vivirás muchas horas al día acompañado de alguien que no eres tu. Actuarás, decidirás o aceptarás cosas que van contra tus valores y poco a poco dejarás de reconocerte. Perderás tu yo. No serás feliz.

Trabajar en algo que no te hace feliz no es trabajar. Es aceptar una forma de esclavitud moderna donde haces lo que sea por el dinero que te pagan. Renuncias a ti y a lo más valioso que tienes: renuncias a la libertad de ser tu.

Si no encajas cambia de empresa. No cambies tu. Tu forma de ser es lo que importa.