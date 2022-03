Muchas personas confunden el “propósito” en las empresas con “objetivo” o es tratado como si fuera una “nueva misión”. Y, cuando hablamos de “liderazgo con propósito”, comúnmente lo relacionamos al concepto de sostenibilidad y la generación de un impacto positivo en la sociedad.

En este episodio del podcast, la especialista en estrategias corporativas y sostenibilidad, Gisella Benavente – CEO de Axia Consulting Group-, explica por qué es relevante para las empresas y sus líderes comprender estos conceptos y cómo ponerlos en práctica para conectar con un entorno que ha cambiado, y en el que necesitamos establecer una nueva relación con la sociedad.

La especialista comenta que según las investigaciones de la consultora internacional McKinsey, al 90% de las personas les importa tener un propósito. Explica que esta información es relevante pues la mayoría de personas espera que su trabajo le proporcione un propósito a su vida, y, en consecuencia, las empresas pueden atender esta expectativa o preparase para perder talento. “El propósito personal de los trabajadores está directamente relacionado con su experiencia en la empresa, por lo que es fundamental contar con un propósito auténtico con el que los trabajadores puedan conectar”, indica.

El propósito es la razón o razones que le dan significado a nuestra existencia y un real sentido de qué es lo verdaderamente importante para nosotros. Esto aplica tanto a las personas como a las empresas.

Benavente señala que al definir el propósito en la empresa debemos saber que seremos capaces de experimentarlo. Y, para ponerlo en práctica se requiere que sus líderes lo refuercen con el ejemplo y promuevan conversaciones con sus equipos para reflexionar sobre su propósito personal y cómo este conecta con el de la compañía. “No es posible promover con efectividad estas conversaciones sin tener claro cuál es nuestro propósito como líderes, pues difícilmente podemos predicar con autenticidad y generar confianza sobre algo que no practicamos”, refuerza.

La especialista explica que un verdadero liderazgo requiere una gran dosis de autoconocimiento y constante autorreflexión. Un líder debe saber qué clase de líder quiere ser; debe tener claras sus fortalezas y sus vulnerabilidades, y ser capaz de hablar de ellas cuando sea necesario. “Los buenos líderes crean espacios en los que las personas se sienten seguras y están abiertas a recibir feedback sin defenderse, pues saben que el objetivo real es que sean mejores”, comenta.

Benavente sostiene que ser líder no es una posición de poder sino una posición de servicio. En este sentido, ser líder no se trata del rol sino del propósito. No obstante, a la mayor parte de los líderes les resulta difícil definir su propósito y expresarlo, lo que es esencial para poder experimentarlo.

El propósito de un líder es la razón por la que hacemos las cosas y para definirlo debemos saber qué nos apasiona y da real sentido a nuestro trabajo y a nuestra vida. No se trata de lo que hacemos ni para qué lo hacemos; se trata de encontrar “por qué” lo hacemos pues está relacionado con la esencia de quiénes somos, nuestros valores y nuestra forma de ver el mundo. “Solo definiendo nuestro propósito como líderes y podremos ser líderes con propósito, y es en base a nuestro propósito es que podremos definir nuestras metas”, finaliza.

Conoce más sobre este tema escuchando este nuevo episodio del Podcast: Posicionamiento Empresarial.