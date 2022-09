¿Y qué le dirías a alguien que quiere redefinir su vida? Diseña tu día ideal. Sí. Le diría eso. Diseña tu día ideal. Redefinir la vida, ¿podemos permitírnoslo?.

Veamos ejemplos: estudio una carrera que no me gusta. Tengo un trabajo que no disfruto. No soy feliz con mi pareja. Vivo en una ciudad que me agobia.

Son muchas las circunstancias que podrían estar dando motivo a redefinir nuestra vida.

Veamos más ejemplos: Mis hijos ya crecieron. Me dejó mi pareja. Terminé un proyecto. Quiero ver más mundo. Gané la lotería.

En fin, ya sea por circunstancias positivas o por circunstancias menos positivas, pero siempre tenemos la oportunidad de preguntarnos si estamos viviendo la vida que queremos vivir. Y si no, hay que redefinir la vida.

Para mi la vida son dos cosas: qué estoy haciendo y dónde lo estoy haciendo. Algunos añadimos una tercera, que es, con quién lo estoy haciendo.

Por eso, para redefinir la vida el mejor método es diseñar mi día ideal. Es simple. Coge una pieza de papel y empieza a escribir: despierto. Dónde despierto?, cerca al mar, a la montaña, a un río, en una metrópoli, en el camp, dónde. ¿Cómo es mi habitación?, grande, pequeña, mucha luz, poca luz, con tele o sin tele. Hay alguien conmigo o no? Me levanto. Entro al cuarto de baño, ¿cómo es? Imagínalo y descríbelo en el papel. Todos los detalles. Me levanto y, qué es lo primero que hago? Leo? Salgo a correr? Voy al gym? Llamo a alguien por teléfono? Desayuno? Qué me gusta desayunar?

Tengo un trabajo? Cómo es? Qué hago?, en qué consiste? Llego andando, en transporte publico, en mi propio transporte?

Y cómo transcurre mi tarde? Y como acabo el día? Me veo con alguien? Tomo una copa de vino? No? A qué hora estoy en casa?

Diseña tu día ideal con la convicción de que puedes lograrlo.

Ahora desagrégalo en dos grupos: lo que ya tienes y lo que aún no tienes.

Ahora ya es fácil, ponte a trabajar para completar esa lista. Cambia todo lo que tengas que cambiar en tu vida para que esa lista esté completa. Sin miedo. Movido o movida por el valor de tu felicidad. Porque la felicidad no es otra cosa que tener cada día tu día ideal.

Jonathan Larson, el protagonista de la película Tik tik boom exitosamente interpretada por Andrew Garfield, canta en una de sus canciones “Jaulas o Alas, qué prefieres” .

La clave para redefinir tu vida está en la capacidad que tengas para elegir alas y no jaulas, y en base a ello, diseña tu día ideal.