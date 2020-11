Sí, le diría eso. Hay que dar alegría con alegría. Ignacio Quintanilla, Senior Vicepresidente de Banca Retail & CMF Perú en Scotiabank, abre el nuevo podcast en Gestión.pe para comentar sobre el liderazgo enfocado en las personas.

“El día a día de cada uno de nosotros tiene como objetivo hacer algo por alguien. La rutina nos cansa solamente porque olvidamos que el fin último de todo lo que hacemos está en personas con sueños y con sentimientos”, comenta Quintanilla.

La alegría tiene la propiedad de trasladarse de un ser a otro. Y el efecto Retorno Recargado que explica por qué cada vez que hacemos algo con alegría para alguien, esa persona se alegra, y la alegría que esa persona siente nos vuelve a cargar de alegría.

Escuche el podcast de hoy y conozcamos más a Ignacio Quintanilla, pero antes, si alguien le dice que se siente cansado con su rutina, le diría, prueba a “Dar Alegría con Alegría”.





Entrevista

Ignacio Quintanilla: “hacemos que el equipo y las personas sean mejores personas”





Ignacio Quintanilla, tiene más de tres minutos para contarnos sobre el inicio en los podcast, que desde hoy se van a transmitir en Gestión.pe, cada lunes con una nueva reflexión sobre el liderazgo enfocado en las personas, una frase que repite muy fervientemente, y en un trabajo en el que se siente acompañado de su esposa Malé y sus dos hijos Sergio y Gonzalo.

El inicio de esta nueva pasión no es improvisada, dado que pasó su infancia entre grabadoras y consolas de radio, acompañando a su padre a Fidelidad FM (la primera emisora del país en FM y que fundó su progenitor), para luego pasar por radio Sur Peruana, Canal 2 de Arequipa y el diario Deber.

“El escritorio estaba lleno de grabadoras”, y ahí es donde escuchó las primeras radionovelas, que las califica como el “antecesor del podcast”.

Ignacio Quintanilla comenta que tras estudiar derecho y hacer un MBA, pasó más de 20 años en la banca, acompañando al desarrollo de negocios desde España para el BBVA, y luego en México, Colombia, Argentina, Chile, Uruguay, Panamá, Paraguay, Turquía y Perú.

“Eso me ha dado posibilidad de conocer a muchas personas de distintas culturas, y todos tenemos matices en la manera de pensar y de sentir”, detalla.

Y es que, su carrera profesional ha pasado por una evolución, en la que describe que empezó siendo “brutalmente ambicioso”, pero en la medida que iba creciendo vio pasar a más personas, más jefes y más equipos. “Ahí te das cuentas que el verdadero valor no estaba en tener la respuesta correcta, sino en conseguir entre todos la respuesta correcta”, menciona.

Antes de incorporarse al Scotiabank, en el que ejerce el cargo de Senior Vicepresidente de Banca Retail & CMF Perú, fue emprendedor con un restaurant y negocio digital, una experiencia que lo llevó a descubrir que “si tenías problemas con el cocinero eso podría afectar la cocina”, o que en el mundo digital, “el buen ambiente de trabajo hace que se produzca mucho”.

Ello lo lleva a que reconocer que lo más importante en el negocio es el valor de las personas, no del directorio ni los gerentes, sino del grupo humano que hace posible el negocio.

Por ello, Ignacio Quintanilla sostiene que el principal propósito que se estableció en Scotiabank es desarrollar al equipo, “hacer que mi equipo y las personas que están a mi cargo sean mejores personas. Hablar de esto era como raro”.

Ello lo impulsó a llegar a las agencias del banco e iniciar el día con alegría. “Como banco debemos hablar de eso, darle alegría a las personas que vienen al banco, porque las personas que llegan buscan un sueño, como tener los estudios, una casa propia, un auto propio...”.

Ya no hablando de resultados, sino de ello mismo, de iniciar el día con alegría y dar alegría.

Inicio del podcast

Pero la relación se vio interrumpida por la pandemia, entonces como ya no era posible la reunión surge la idea de enviar un audio por WhatsApp, y no un video ya que muchos no tienen plan de datos.

Al ver que podría ser forzado para las personas escuchar el audio del jefe, cambio de estrategia e invitó a que puedan escuchar el podcast. “Es como una emisora de radio”.

En ese momento surgió tres minutos basta, pues consideraba que era el tiempo en el que las personas podrían invertir un tiempo adicional para escuchar un tema.

Ahora llega a 29 países, y está presente a través de Gestión.pe para disponibilidad de nuestros lectores.