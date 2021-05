El virtual congresista de Perú Libre por la región Arequipa, Alex Paredes, manifestó que si bien su agrupación está de acuerdo con la reforma magisterial, existen aspectos que se deben revisar. Precisó que la meritocracia pasa por establecer un puntaje mínimo, a fin de que todos los que lo alcancen puedan ascender.

En declaraciones a RPP, sostuvo que no considera meritocrático que se establezca un número de plazas menor al del número de profesionales que se presentan a las evaluaciones.

Cabe indicar que Perú Libre es uno de los partidos que disputa la segunda vuelta presidencial junto a Fuerza Popular.

“Nos convocan a proceso de evaluación de ascenso, nos ofrecen 50,000 plazas en las diversas escalas pero nos presentamos 150,000 profesionales. Quieran o no, 100,000 así nos preparamos, no vamos a ascender y eso no es meritocracia. Meritocracia es que pongas puntaje X y todo aquel que llega al puntaje, asciende. Bajo este mecanismo, eso tiene que ser revisado, no es meritocracia”, indicó.

Además aseveró que la Ley del Profesorado, vigente hasta la promulgación de la nueva norma, también contemplaba la evaluación, pero indicó que nunca se hizo. “La Ley tiene mínimo tres criterios: mérito, antecedentes y desempeño en aula”, manifestó.