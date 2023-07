Frente al caótico tránsito de Lima, los vehículos personales eléctricos (scooters, segways, bicicletas eléctricas) se han vuelto una de las mejores opciones de los ciudadanos para transitar y, al mismo tiempo, cuidar el medioambiente.

Prueba de que miles peruanos prefieron optar por este medio de transporte alternativo y dejar de lado el tradicional, se refleja en que del 2014 hasta diciembre del 2022 se han importado 173,190 unidades de vehículos menores y de movilidad personal eléctricos, como bicicletas, scooters, motocicletas, monociclos y triciclos, de acuerdo a la Asociación de Emprendedores para el Desarrollo e Impulso del Vehículo Eléctrico (Aedive).

Sin embargo, algo que desalienta a una gran cantidad de potenciales usuarios es, precisamente, lo caótica y desorneada que puede ser nuestra capital en términos viales. Por ello, Gestión se comunicó con dos especialistas para conocer cuáles son los principales problemas para la micromovilidad y cómo solucionarlos.

Falta de infraestructura

En diálogo con Gestión, el presidente de la Aedive, Adolfo Rojas, apuntó que una de los principales obstáculos para la micromovilidad eléctrica en Lima es la falta de interconexión de las ciclovías entre distritos, que explicó que deben ser planificada a nivel de distritos. En ese sentido resaltó la ausencia señalización y semaforización para esta clase de transportes.

“También cuesta mucho el tema de la optimización de los espacios públicos para que puedan circular. Con la carencia que tenemos de las vías, ciclovías, de la señalización y semaforización están generando un problema con el tema del tránsito. Entonces muchos de estos usuarios respetan muy poco el tema de una parada o un intersección y esto a veces ocasiona accidentes”, manifestó.

Del mismo modo, Rojas señaló que otro de los asuntos que se debe mejorar para garantizar la micromovilidad son las vías con agujeros, lo que podría ocasionar un accidente menor. “Hay que garantizar una vía que sea mucho más prolija en el tema de los hueco, tiene que tener un mejor mantenimiento”, agregó.

El presidente de la ONG Luz Ámbar, Luis Quispe Candia, explicó que tanto Lima, como el resto de ciudades del país aún no está preparada el cambio a la micromovilidad eléctrica, por lo que coincidió en que es necesario acondicionar los espacios en las pistas para implementar ciclovías lo suficientemente anchas y que estas se interconecten entre los distritos.

“Hay 210 kilómetros de ciclovía en Lima y se prevé que este año incluso puedan aumentar 100 kilómetros más, de modo que no todas las municipalidades, distritales, pero la gran mayoría están poniendo su parte para implementar. Adicionalmente, las vías tienen que estar interconectadas, si no están inerconectadas no es de gran utilidad”, puntualizó para este medio.

Educación vial

Adolfo Rojas comentó que otro gran problema es la falta de educación vial en Lima y, en general, en todo el país. Por ello, ejemplificó que un usuario que use un medio de transporte personal, como un scooter eléctrico, puede sufrir un accidente al entrar por pistas donde tránsitan automóviles y buses.

“Vemos scooters en ciclovías, también vemos scooters por las pistas o que están cruzando intempestivamente las curvas, que se meten a óvalos y no tienen los implementos de seguridad para ser identificados. Para una unidad mayor como un bus, recae mucho en los puntos ciegos y puede ocasionar accidentes”, indicó.

“Tiene que haber un plan mucho mejor estructurado a nivel de la semaforización, señalización, el tema de la prioridad que se le debe dar a la unidad, tanto al peatón como al usuario de estas unidades menores También un plan de educación y promoción para el uso de las ciclovías, de la señalización y semaforización”, añadió.

A su turno, Quispe Candia subrayó que lo que se tiene que generar en la ciudadanía es valorar la importancia de la micromovilidad y las grandes ventajas que conlleva. En ese sentido, remarcó que debe haber una toma de conciencia para el correcto uso de las ciclovías.

¿Cómo promover el uso de vehículos personales?

Para el presidente de la Aedive, la mejor manera de promover el uso de estos vehículos eléctricos es que cada distrito tenga un plan piloto para generar espacios que brinden caminos seguros para los usuarios.

“Esto se hace con la incorporación de política dentro de sus planes de mejoramiento de transporte en su distrito. Si tú ya sabes que tienes identificado en tu distrito dos, tres o N vías que están congestionadas y sabes que por ahí pasan una cantidad de vehículos eléctricos y sabes que tiene que mejorar”, sostuvo Adolfo Rojas.

“Lo primero que tienes que hacer es un plan piloto. Hay que ver la frecuencia, qué es lo que necesita la gente, a dónde va, de dónde viene. Hay que darle todas las facilidades para que se desplacen de una mejor forma”, acotó.

Para el titular de Luz Ámbar uno de los puntos más importantes para la promoción de la micromovilidad eléctrica es que las autoridades brinden la seguridad correspondiente frente a posibles asaltos, para que de ese modo “los vehículos se desplacen con toda garantía”.

Proyecto para favorecer la micromovilidad eléctrica

Adolfo Rojas detalló que desde la Asociación de Emprendedores para el Desarrollo e Impulso del Vehículo Eléctrico han preparado un proyecto de ley para que sea evaluado por asesores de congresistas, el cual consiste en reducir el Impuesto a la Renta de los vehículos menores y de movilidad personal eléctricos.

“El borrador que presentamos está principalmente ligado a solicitar una reducción del Impuesto a la Renta porque el Perú cerró con una cantidad muy fuerte de importación de estos vehículos menores. Entonces son ellos los que están contribuyendo mayormente a la reducción de emisiones”, comentó.

Como se recuerda, actualmente en el Congreso hay un dictamen, que contiene diversos proyectos de ley, el cual propone exonerar temporalmente a la venta de vehículos con energías limpias y cero emisiones del Impuesto a la Renta (IR), el Impuesto General a las Ventas (IGV), el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC). Sin embargo, el Ejecutivo se ha mostrado en contra de la iniciativa.





