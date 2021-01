La ministra de Salud, Pilzar Mazzetti, dijo que las vacunas contra el COVID -que llegarán un primer lote en enero y su aplicación será durante el año- ayudarán a atenuar, pero no a solucionar o eliminar la enfermedad. Incluso -dijo- que las personas vacunadas pueden contagiar la enfermedad.

“No hay nada que solucione el hecho que una persona no cumpla con las medidas. Una persona vacunada no se va enfermar, pero puede llevar en su superficie el virus y puede pasarlo en los contactos físicos. La vacuna ayuda a disminuir la morbimortalidad y hace que podamos resistir mejor, pero siempre hay personas vulnerables que no se hayan vacunado y eso nos hace responsables (de su contagio)”, explicó.

“Por eso todos recuerden, que la vacuna me protege a mi, pero las otras personas en el contacto físico pueden entrar en contracto con el virus y se puedan enfermar, por eso el llamado es a que todos nos sigamos protegiendo”, aclaró.

Al ser consultada -en tanto- sobre el costo de las vacunas, la ministra sostuvo que hay “asuntos relacionados con el secreto comercial” que impide a los ministros a revelar el costo de las vacunas COVID.

“El secreto comercial está reconocido en la Constitución. El documento que firmamos implica que no se pueda decir algunas cosas del intercambio que se han con cinco, diez y hasta 15 años.. porque si lo decimos entramos a un problema contencioso tremendo, con responsabilidad”, sostuvo.

Añadió que algunas de las cifras -respecto a los costos de las vacunas- que se vienen especulando en los medios son “esquizofrénicas”. “ Algunas de las cifras (del precio de vacunas) que se vienen especulando son francamente esquizofrénicas e ilógicas , que no tienen ningún valor. En algún momento seguramente las empresas van a autorizar que se digan los costos, pero en este momento no lo podemos decir, no porque no queramos o lo tengamos en secreto sino que es parte de de los secretos comerciales”.

-Llegada de vacunas y demandas del personal médico-

En otro momento, sostuvo que lo que se está intentando -en la segundo ola del COVID- es tomar medidas focalizadas que tiene que ver con cómo va la pandemia y la capacidad de cada una de las regiones en responder. Por eso es que se dividió al país por grados de alerta.

“En el caso de Lima Metropolitana, por ejemplo, tiene un tercio de los habitantes del país, además tiene -habitualmente- dos tercios de los pacientes, pero Lima tiene la oferta hospitalaria más grande y la mayor cantidad de equipos de ventilación asistida”, comentó al ser consultada sobre los factores que incidieron en que Lima Metropolitana sea declarada como nivel de alerta alto.

“En cambio, la región Lima tiene hospitales más pequeños y menos equipos de ventilación asistida y tiene toda la zona de altura que hace más difícil movilizarse por lo que se ha construido un instrumento que permite evaluar mejor cada una de las regiones con criterios prácticos, por eso es que hay diferencia de uno y de otro”, añadió sobre las razones por la que Lima provincias fue declarada como nivel a alerta muy alto.

Al ser consultada sobre la fecha exacta de la llegada del primer lote de vacunas de Sinopharm, la ministra dijo que solo se dará a conocer la fecha “cuando lo tenga por escrito”. “ Solo voy a decir la fecha cuando la empresa que nos traiga la vacuna nos de una fecha por escrito y nos diga que en esa fecha va a llegar ”.

Sobre los pedidos del personal de Salud, los consideró “justos”. “Se está trabajando para buscar alternativas para que todo el personal del salud puedan tener mejores condiciones de trabajo. Se lo merecen. A pesar de que todos están cansados, seguimos trabajando en ello”.

También detalló que los contratos CAS del personal se pueden ir renovando y que los fondos para continuar contratando a personal médico está disponible. “Si alguien ha sido despedido, eso es responsabilidad de quien lo contrata, ya que el financiamiento continua y esta disponible”. Además aseguró que “hay camas UCI”.