En Tumbes, el caudal del río de mismo nombre ha superado el umbral hidrológico rojo al registrar un aforo de 1,428 metros cúbicos por segundo, reportan las autoridades.

De esta manera, esta crecida del río volvió a afectar la zona urbana del malecón Benavides, a media cuadra de la plaza Mayor de la ciudad de Tumbes; además de las calles Grau e Ibáñez, en el barrio Bellavista.

Los agricultores de San Jacinto y Pampas de Hospital, de los sectores de Casa Blanqueada, Tacural, Garbanzal, El Prado, y otros, son los más afectados por este aumento del caudal del río Tumbes debido a que sus cultivos de arroz, banano y limón, fueron inundados nuevamente.

LEA TAMBIÉN: Río Tumbes sigue en umbral rojo y pone en riesgo seis centros poblados por desborde

De acuerdo a un informe de la Dirección Regional de Agricultura de la región, son más de 2,000 hectáreas afectadas por los desbordes registrados en los últimos días.

Esta situación obligó a los vecinos del sector a colocar sacos con arena en los ingresos de sus viviendas para evitar que el agua afecte sus predios.

LEA TAMBIÉN: Unos 172 distritos de siete regiones en riesgo por deslizamientos y huaicos

Los damnificados exigen que las autoridades del gobierno regional de Tumbes y sus alcaldes envíen maquinarias para la succión del agua empozada en la vía pública.

“Queremos que las autoridades declaren a Tumbes en emergencia, pero ni el gobernador regional, ni los alcaldes no se acerca a darnos sacos, no nos envían nada. No llega la ayuda”, denunció uno de los vecinos.

Reportan nuevo desborde del río Tumbes. El agua ha llegado al medio metro en algunas avenidas. ►https://t.co/HFO7IMsofW pic.twitter.com/OatrlNMFJD — TVPerú Noticias (@noticias_tvperu) April 13, 2023

¡Beneficios ilimitados con tu suscripción a Gestión! Disfruta de hasta 70% de descuento en más de 300 promociones del Club de Suscriptores, que además podrás usar todas las veces que quieras. Conócelos aquí ¿Aún no eres suscriptor?, adquiere tu plan aquí.