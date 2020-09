La Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgico-Perú (FNTMMSP) y CooperAcción, realizaron ayer una conferencia virtual en el marco de la campaña SOS Mineros, para alertar a la opinión pública respecto al avance de los contagios del COVID-19 en el sector minería.

En la conferencia, Jorge Juárez, secretario general de la FNTMMSP señaló que es preocupante la situación de los trabajadores en medio de la pandemia, a pesar que ha sido un sector económico beneficiado por el gobierno.

“No nos están dando la información oficial en el sector minero. Debemos estar sobrepasando los 10,000 contagiados y decenas de fallecidos. El gobierno no tiene una fiscalización oportuna en estos casos. Cuando se denuncia por parte de los dirigentes sindicales, las empresas los está amenazando, hasta llegando a los despidos. Incluso lo están llevando a la vía penal,” denunció el dirigente.

Por su parte José De Echave, investigador de CooperAcción, señaló que por presión de las mineras se flexibilizaron los protocolos sanitarios, como el distanciamiento social de un metro y medio a un metro, y se extendieron las jornadas laborales.

“El Estado diseñó los protocolos sanitarios junto a las empresas mineras pero no tomó en cuenta a los trabajadores. Los protocolos en el sector han sido cambiados hasta dos veces por presión de las empresas. Parece que para el Estado los 200,000 trabajadores mineros no existen y se olvidan que no hay minería sin trabajadores mineros,” acotó De Echave.

Por otro lado Judy Mendoza, dirigente sindical de la minera Volcan, denunció que las mineras han optado por un sistema radical, porque los trabajadores vienen atravesando estrés laboral, hay más cansancio de los trabajadores del turno noche que están más ansiosos y preocupados.

“Las mujeres trabajamos en un sistema de 28 por 14, o 40 por 20. Aparte de ser trabajadoras somos madres de familia, y no vemos a nuestros hijos, nos sentimos frustradas pues extrañamos a nuestros hijos. Son muy prolongadas las jornadas de trabajo.”

La campaña SOS Mineros busca llamar la atención del gobierno, sobre todo del Ministerio de Energía y Minas, del Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud, para que sincere la cifra de contagios y fallecidos entre los trabajadores de este importante sector de la economía nacional.