Tras las declaraciones del ministro de Vivienda, Hernan Nanvarro, sobre la junta de propietarios y sus deudas, la Sunarp ha puesto al descubierto que menos del 40% de estas asociaciones son formales, indicó EdiPro, una plataforma digital especializada en la gestión de edificios y condominios.

Entonces, ¿cuál es el rol que cumple y por qué es importante inscribir y legalizar la junta de propietarios?

¿Qué es la junta de propietarios?

La junta de propietarios es la agrupación que se encarga de atender las necesidades y demandas del edificio y/o condominio. Además, en muchos casos, suelen administrar los fondos monetarios y toman decisiones importantes para el inmueble.

En ese sentido, José Miguel Oyarzo, CEO de EdiPro, comentó que “contar con la junta de propietarios debidamente registrada ante Sunarp es de suma importancia para garantizar la transparencia y legalidad en la administración del edificio y/o condominio. Las comunidades que no cuenten con el registro ante la Sunarp se verán limitadas frente a las comunidades que sí lo tienen, por ejemplo de no contar con este registro, no podrán modificar el reglamento interno, tampoco podrán tener RUC ni abrir cuentas en bancos”.

LEA TAMBIÉN: Mercado inmobiliario impulsa crecimiento de administradores de edificios y departamentos

Los beneficios de estar registrado

Cabe resaltar, que el registro empodera a la junta de propietarios y les otorga una serie de herramientas legales y seguridad jurídica tanto a los propietarios como a los administradores, ya que proporciona bases legales para la toma de decisiones y la gestión de los recursos del inmueble.

Entre los beneficios destacados por Oyarzo se encuentran:

Representación legal: Confirma su existencia legal y la capacidad para representar a los propietarios ante terceros, como entidades financieras o empresas proveedoras de servicios.

Confirma su existencia legal y la capacidad para representar a los propietarios ante terceros, como entidades financieras o empresas proveedoras de servicios. Acceso a financiamiento: Abre la posibilidad de acceder a subvención económica para llevar a cabo mejoras o proyectos de mantenimiento, lo cual hace posible invertir en infraestructuras y servicios que beneficien a todos los propietarios.

Abre la posibilidad de acceder a subvención económica para llevar a cabo mejoras o proyectos de mantenimiento, lo cual hace posible invertir en infraestructuras y servicios que beneficien a todos los propietarios. Seguridad y transparencia: La inscripción en SUNARP brinda seguridad y transparencia en la administración de los fondos del inmueble, ya que se establecen reglas claras sobre el manejo de los recursos, evitando posibles malversaciones o conflictos.

La inscripción en SUNARP brinda seguridad y transparencia en la administración de los fondos del inmueble, ya que se establecen reglas claras sobre el manejo de los recursos, evitando posibles malversaciones o conflictos. Respaldo legal: En caso de disputas o conflictos proporciona un respaldo legal sólido, ya que facilita la resolución de problemas y brinda mayor confianza a los propietarios en la gestión de su inmueble

Finalmente, concluye que “esta medida no solo fortalece la legalidad, sino que también contribuye a un ambiente de convivencia armoniosa y a la valorización de los inmuebles en el largo plazo”.

LEA TAMBIÉN: Cómo puedo usar la tecnología para comprar o alquilar un inmueble

¡Beneficios ilimitados con tu suscripción a Gestión! Disfruta de hasta 70% de dscto. en más de 300 promociones del Club de Suscriptores, que además podrás usar todas las veces que quieras. Conócelos aquí. ¿Aún no eres suscriptor?, adquiere tu plan aquí.

LEA TAMBIÉN:

Qué es una sucesión intestada: cómo y qué se necesita para tramitarla

¿Qué diferencias hay entre SA, SAC, SRL, EIRL y SAA ?

Vidrios para construcción: nuevos actores, oportunidades y retos en medio de la informalidad

¿Cuáles son los pasos para constituir una empresa?