El presidente de la Sociedad de Hoteles del Perú (SHP), Ricardo Bracale, manifestó que es necesario restablecer el orden social y las comunicaciones, a fin de “volver a ser un país seguro para quienes nos visitan”.

En ese sentido, señaló que desde el 2020, el turismo en nuestro país está desapareciendo debido a la Pandemia que golpeó duramente a una industria que depende de las visitas de extranjeros y nacionales.

“Luego, la inestabilidad social y política y, por último, la violencia que ha terminado por lapidar a nuestra industria”, agregó.

Bracale precisó que desde mediados de diciembre del año pasado que empezaron las protestas en varias regiones de nuestro país, la imagen del Perú ante el mundo se ha deteriorado.

Ello, “a tal punto que los paquetes turísticos han sido cancelados casi en su totalidad, afectando a hoteles, restaurantes, servicios de transporte, guías, agencias de viaje, artesanos entre otros”.

“Más de un millón de personas que viven de ésta actividad, se encuentran nuevamente sin trabajo”, reveló.

Cabe recordar que el gobierno dispuso el estado de emergencia el pasado 14 de diciembre en respuesta a los conflictos sociales originados por el fallido golpe de estado perpetrado por Pedro Castillo Terrones y, de ahí en adelante, se ha adoptado distintas medidas legales con la intención de procurar el restablecimiento del orden y la paz.

Al respecto, el titular de la SHP dijo que las medidas adoptadas por el gobierno no han logrado persuadir a quienes quiebran la ley y las carreteras siguen bloqueadas, la inseguridad impera y el atractivo más importante de nuestro país ha tenido que cerrar sus puertas de forma indefinida.

Por ello, Bracale indicó que la SHP reclama que las protestas sean pacíficas, que no se bloquee el libre tránsito, que no haya más muertes, que no se ataquen aeropuertos y que no se incendien comisarías.

LEA TAMBIÉN: Ahora Perú advierte que cerca de 300 mil personas del sector turismo perderían su trabajo por la crisis

El empresario hotelero enfatizó que el ciudadano nacional y visitante extranjero puedan transitar tranquilamente por nuestro país y “quienes reclaman y quienes no, podamos convivir respetándonos unos a otros”.

“El gobierno debe garantizar los derechos ciudadanos y restablecer la paz y el orden. Es inmoral permitir que esta situación persista”, finalizó.