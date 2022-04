En medio del feriado largo por la Semana Santa, se reporta este Viernes Santo la suspensión de la venta de pasajes hacia destinos de la sierra y selva central del Perú en el terminal de Yerbateros, situado en San Luis, debido a que en la carretera Central se reporta congestión vehicular tras un accidente de tránsito la noche de ayer.

RPP indicó que un vehículo que trasladaba madera se volcó en la citada vía que luego fue retirado, pero tal como ocurrió el jueves tras el reporte de accidente de tránsito, la impericia de varios conductores agudizó el problema debido a que nuevamente invadieron el carril contrario y a esta hora de la mañana se registra un gran congestionamiento vehicular a la altura de San Mateo.

Por esta razón, empresas de transporte interprovincial decidieron no vender boletos de viaje. La explanada del terminal de Yerbateros se muestra solo con un bus de la empresa Perla Express S.A.C.

En tanto, al terminal terrestre continúan llegando personas que buscan que este incidente se supere y pueda adquirir un boleto para poder viajar en este feriado largo por Semana Santa.

“Me dirijo para Jauja. No hay [pasajes], no atiende nadie. Mire como está cerrado todo. Iba a Jauja para visitar a mi familia. Ayer vino a preguntar al terminal y me dijeron que iban a atender normal, pero hay congestión en la carretera Central no hay venta de boletos. Estoy acá desde las cuatro de la mañana, y hasta ahora no hay nadie y me dicen que espere hasta las once o mediodía”, dijo Lázaro Camarena.

VIDEO RECOMENDADO

Viajar al interior del país vía terrestre es una de las opciones más populares en Semana Santa. Sin embargo, el Ejecutivo declaró este jueves el estado de emergencia en la Red Vial Nacional por 30 días calendario. ¿Esto puede afectarte si viajas en bus o auto particular al interior del país? Aquí te lo contamos.