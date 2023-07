¿Siguen operativos los peajes de Rutas de Lima este 30 de julio?

Las garitas de la concesionaria Rutas de Lima siguen cobrando peajes con normalidad este domingo 30 de julio, pese a que el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, había anunciado que el pasado sábado 29 la municipalidad iba a recuperar el control de estos.

Durante la mañana de este domingo, un informe de América mostró que en la garita del kilómetro 23 de la Panamericana Norte, en el distrito de Puente Piedra, el personal de Rutas de Lima desarrollaba sus funciones con normalidad.

Del mismo modo, El Comercio informó que esta tarde un grupo de vecinos, junto a autoridades de la Municipalidad de Puente Piedra, acudieron hasta los peajes con el objetivo de exigir a la empresa concesionaria que cumpla con la disposición del Consejo Metropolitano de Lima de terminar con el contrato de Rutas de Lima.

Anuncio de López Aliaga

Como se recuerda, el pasado 25 de julio López Aliaga exhortó a Rutas de Lima devolver los peajes de la capital y resaltó que desde la Municipalidad Metropolitana de Limma (MML) se implementaría un proceso legal para que se realice con éxito la entrega.

“Invoco a los señores de Rutas de Lima para que el día 29 de julio a las doce de la noche devuelvan a la ciudad de Lima los peajes de la corrupción. Caso contrario, tenemos un proceso totalmente legal que implementaremos, pero no se puede ofrecer estabilidad jurídica al mundo si tenemos empresas tipo Odebrecht”, manifestó el burgomaestre a la prensa.

Dos días después, el 27 de julio, el accionista mayoritaro de Rutas de Lima, la compañía Brookfield Asset Managemen, pidió que se respeten las obligaciones legales y contractuales.

En ese sentido, la empresa canadiense sotuvo que lo dicho por Rafael López Aliaga desconoce la medida cautelar de suspender la terminación del contrato de concesión hasta que el Tribunal Arbitral Internacional competente se pronuncie en forma definitiva.

“Ninguna autoridad o instancia distinta a dicho Tribunal Arbitral internacional, puede decidir sobre lo que está en controversia entre Rutas de Lima y la Municipalidad Metropolitana de Lima, ni puede desconocer la medida cautelar dictada por el mismo”, se lee en el pronunciamiento.

Orden del Tribunal Arbitral

En julio pasado el Tribunal Arbitral Ad hoc bajo el reglamento de arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) ordenó con una medida cautelar suspender el proceso de caducidad unilateral del contrato de concesión.

“El Tribunal, por unanimidad, decide ordenar que se mantenga el status quo hasta que se dirima la controversia objeto del presente procedimiento, suspendiendo el procedimiento de caducidad del contrato en curso, durante el trámite del presente arbitraje”, señaló el fallo de la CNUDMI.

Frente a ello, López Aliaga acusó a los jueces del tribuna de cobrar US$500,000 por dar la mencionada orden en un tema del cual no eran competentes, a opinión de la Procuraduría Municipal.

Cabe recordar que en diciembre del 2022, tras agotarse la etapa de trato directo, Rutas de Lima inició un tercer arbitraje internacional (con laudos favorables en los dos anteriores arbitrajes) contra la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Posteriormente, con la recepción de la notificación de terminación anticipada del contrato de concesión el 30 de enero, la concesionaria solicitó al Tribunal Arbitral Internacional la incorporación de una nueva controversia al proceso arbitral.

Defensoría respaldó a la MML

El 8 de julio la Municipalidad de Lima informó que el alcalde de la capital, Rafael López Aliaga, junto al defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, y otros actores polítcos aprobaron la terminación del contrato con Rutas de Lima

“¡Peajes libres de corrupción! En nuestro compromiso con la población, el alcalde Rafael López Aliaga junto al Defensor del Pueblo y otros actores políticos, aprobaron la terminación del contrato Rutas de Lima S.A.C, por ser lesivo y vulnerar los derechos de los ciudadanos”, decía una publicación de la MML.

Posteriormente el titular de la Defensoría del Pueblo cuestionó el contrato con la empresa concesionaria, pues aseguró que contraviene a la Constitución Política en términos de intransitabilidad. Además, acusó al Gobierno de haber dejar en “orfandad” a la Municipalidad de Lima

“El fin del contrato debe ser lícito, y ¿cómo puede ser licito si un contrato contraviene la Constitución Política del Perú en términos de intransitabilidad que es un derecho inherente al ser humano, cómo puede ser licito si hay una cláusula de redondeo contrario al Código del Consumidor, y cómo puede ser lícito cuando -además- de todo esto nace producto de un acuerdo solo con el ánimo de perjudicar al Estado? Creo que el Estado ha dejado en la orfandad a la Municipalidad de Lima”, manifestó para RPP.

Árbitro se pronuncia

El pasado 20 de junio de 2023 el procurador denunció a los tres árbitros que conforman el Tribunal Arbitral Ad hoc por presuntos delitos de corrupción. Una de ellos es la árbitro Elvira Martínez, quien renunció tras ser acusada.

Martínez aclaró que hasta el momento el tribunal no ha cobrado nada por el trabajo que han realizado y muchos menos por la medida cautelar que ordenaron.

“En este momento el Tribunal Arbitral no ha cobrado por todo el trabajo que ha realizado hasta la fecha. Creo que el alcalde ha sido mal asesorado y se ha confundido. En principio cada una de las partes debía pagar un 50% y el primer pago que tenía que hacer cada una de las partes es de un millón y medio de dólares”, explicó

“Cuando he escuchado su declaración entiendo que probablemente que alguien le dijo al alcalde que han pagado ese monto y como son tres árbitros, un millón y medio entre tres da US$ 500 mil para cada uno. Nosotros no hemos recibido nada por nuestro trabajo, nosotros no cobramos por ninguna medida cautelar, cobramos por todo el proceso”, agregó.

¿Qué acciones tomará la MML?

Fuentes de la MML señalaron a Gestión que los abogados de la comuna aún continúan evaluando este tema y que posiblemente mañana, lunes 31 de julio, se emitirá un comunicado o un vocero oficial comunicará qué decisión tomarán.