El procurador público del Ministerio del Ambiente (Minam), Julio César Guzmán, estima que la indemnización a que tendrá que asumir Repsol, por el caso del derrame de petróleo en Ventanilla sería mayor a los US$ 400 o US$ 500 millones.

“Todavía no se tiene toda la información, pero siguiendo los modelos econométricos, considero que será una suma bastante alta, que va a superar los US$ 400 millones o US$ 500 millones”, mencionó en Exitosa.

El procurador detalló que, el delito de contaminación tiene penalidades que van de 4 a 6 años en el tipo base y de 4 a 7 años en el tipo agravado, “considerando como agravante la información falsa brindada”.

Sobre la indemnización, dijo que en teoría, el primer daño es al ecosistema, así que el dinero que recaude el Estado tendría como destino los gobiernos locales para la mitigación generada por el derrame del petróleo.

Multa de OEFA

En horas de la tarde, la presidenta del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), Miriam Alegría, informó este miércoles que en la víspera venció el plazo de la primera medida que se impuso a Repsol por el derrame de petróleo producido en la Refinería La Pampilla.

Explicó que a la empresa se le dictó una serie de medidas el 18 de enero para efectos que revise la identificación de las zonas afectadas, la contención y recuperación del hidrocarburo, así como la segregación, el transporte, almacenamiento y disposición final adecuado de los residuos peligrosos que se viene realizando como parte de la limpieza.

“El día de ayer ha vencido el plazo de la primera medida que es la identificación de las zonas afectadas y como tal el día de doy hemos iniciado el requerimiento para la imposición de la multa coercitiva porque hemos identificado que la empresa no ha cumplido con esta primera medida”, sostuvo Alegría en conferencia de prensa.