Jerí Ramón Ruffner, rectora de la Universidad Mayor de San Marcos, manifestó estar en desacuerdo con la modalidad virtual al 100% en la educación de pregrado, especialmente para los que serán profesionales en áreas sensibles como la medicina y otras.

“¿Cómo podría enseñarle yo a un alumno que saque una muela en línea?, o a un médico que haga también tratamiento de medicina en línea. Hay carreras que no se pueden dar en línea. Creo que ahí hay un problema de entendimiento de lo que buscamos nosotros con los estudiantes”, indicó la máxima autoridad de la Decana de América.

Como se sabe, el 24 de febrero, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) determinó que a partir del periodo académico 2024, las universidades están prohibidas de ofertar, crear o admitir estudiantes en programas de pregrado “con un componente de 100% de virtualidad”.

Problemas que traería consigo la virtualidad en las universidades

En una entrevista con Canal N, Ramón Ruffner comentó que no se trata solo de un problema sobre la calidad de la enseñanza, sino también con los problemas de socialización que surgen entre los alumnos, puesto a que, con la modalidad virtual, no suelen vincular con sus compañeros o docentes.

“Hemos vivido la pandemia y postpandemia y cuando hemos recibido nuevamente a los alumnos nos hemos encontrado con alumnos mudos, que no dialogan, que no hablan, que no tienen las habilidades blandas desarrolladas. Creemos que la presencialidad es una necesidad”, dijo para canal N.

Por ello, la rectora de la UNMSM expresó que “la virtualidad nos está envolviendo” constantemente, pero esta no siempre es recomendable para el aprendizaje continuo, como ocurre en esta casa de estudios.

“Posiblemente, hay (o debe haber) un porcentaje de virtualidad, pero no puede ser para todo. Ustedes lo están viendo en San Marcos, el movimiento es de todos los días. San Marcos tiene talleres de danza, talleres de oratoria y esas son las habilidades que tienen que desarrollar. ¿Cómo un alumno va a aprender a dialogar si está encerrado en su cuarto con la virtualidad?”, cuestionó.

En este marco, la figura considera que retomar la enseñanza de pregrado 100% virtual sería un retroceso para la Sunedu, luego de haber luchado por la autonomía universitaria y lograr indicadores mínimos de calidad que deben cumplirse en todas las universidades.

“Después de haber peleado la autonomía universitaria, buscando la calidad académica, la cual nos ha permitido crear nuevas escuelas, nuevas especialidades, nuevas facultades, nuevas maestrías, nuevos doctorados, creo que es bastante lo que se ha conseguido”.

“Yo hablo de la academia y de lo que buscamos nosotros, con la sociedad y con los alumnos. Debemos cuidar las ciencias médicas porque en sus manos está la vida de los seres humanos. ¿Qué médicos vamos a sacar con la virtualidad? ¿Qué ingenieros vamos a sacar por la virtualidad? No sé, pero creo que no se está entendiendo la figura”, culminó.