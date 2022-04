La mayoría de los ciudadanos recién se han enterado de la medida inamovilidad social obligatoria (toque de queda) en la capital. No circulan buses ni taxis y los servicios del Metropolitano y corredores complementarios no prestarán servicio hoy.

Varias personas de diferentes distritos de Lima y Callao se vieron sorprendidas a las primeras horas de hoy, martes 5 de abril, tras la disposición del Gobierno de declarar el estado de emergencia en Lima y Callao, así como la orden de inamovilidad en la capital desde las 2 a.m. hasta las 11:59 del martes 5 de abril.

Un recorrido realizado por América Noticias muestra el panorama en los distritos de Puente Piedra, La Victoria, San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y El Agustino donde se aprecia que, a estas horas, las calles lucen con gran cantidad de ciudadanos que esperan en los paraderos, pese a que no hay servicio de transporte público. También se ve a agentes de la Policía Nacional que hacen rondas para resguardar el cumplimiento de la disposición.

Personas toman la pista para poder lograr subir a cualquier unidad vehicular que los trasladen a sus centros de trabajo. Fotos: César Grados/@photo.gec

Varias de estas personas expresaron su rechazo a la medida tomada por el Ejecutivo pues criticaron que el presidente Pedro Castillo haya hecho el anuncio a pocas horas de que la medida entre en vigencia, lo que impidió que estuvieran informados y tomaran sus previsiones respecto a actividades programadas.

“ He venido a tomar el tren y recién me entero, y me estoy regresando a mi casa . Trabajo por Jesús María. Me vine caminando hasta acá porque vivo por acá cerca, pero ya estoy regresando”, dijo un ciudadano que llegó hasta la estación del Metro de Lima, en San Juan de Miraflores.

Otras personas que viven lejos de su centro de trabajo cuestionaron la medida de toque de Lima y Callao todo el día. “No escuché el Mensaje a la Nación. Yo recién me he enterado y vi en el grupo de mi trabajo de que porque pertenecemos al sector salud porque fabricamos productos en ese sector tenemos que ir. No hay carros y mi trabajo está en Surco ”, dijo una usuaria del Metro de Lima al encontrar la estación cerrada.

Desde el paradero de Puente Nuevo, un numeroso grupo de personas esperaban unidades de transportes, pese a que se decretó inamovilidad social obligatoria. Mientras que autos colectivos aprovechaban la situación para poder subir la tarifa para realizar recorridos.

“Estamos esperando movilidad desde hace media hora y el vehículo policial ahora nos apoya. Yo trabajo en resguardo privado en una residencia. Mira la hora en que avisaron, yo estaba descansando porque soy las personas que tienen que madrugar”, dijo uno de los ciudadanos.

A raíz de esta situación, la Policía Nacional del Perú (PNP) viene facilitando sus buses para trasladar a los usuarios a su destino gratuitamente. La medida se da en Puente Nuevo y las unidades policiales van hasta el puente Alipio.

En algunos distritos se reportan algunas combis y buses de transporte pública que sí están circulando en las vías, pero se trataría de unidad vehiculares informales.

Buses de la Policía facilitan movilidad a pasajeros de Puente Nuevo afectados por el toque de queda en Lima y Callao. Fotos: César Grados/@photo.gec

La ATU informó que todas las rutas de transporte público de Lima y Callao bajo su competencia, de igual manera los servicios concesionados como el Metropolitano y Corredores Complementarios, no prestarán servicio hoy martes 5 de abril.

En el caso de los taxis, así como del transporte especial escolar, turístico y de trabajadores no podrán prestar servicio en el lapso de la inmovilización social obligatoria dispuesta por la citada norma.

Contingente policial resguarda algunos paraderos en el toque de queda en Lima y Callao. Fotos: César Grados/@photo.gec

Por esa razón, sugirió a quienes prestan labores en las actividades esenciales (servidores de salud, agua, saneamiento, energía eléctrica, transporte de carga y mercancías, medios de comunicación, entre otros) tomen las previsiones necesarias para desplazarse oportunamente a sus centros de labores.

El Presidente de la República, Pedro Castillo, anunció mediante un mensaje a la nación la inmovilización ciudadana en Lima y Callao para este martes 5 de abril del presente año. Este decreto aprobado por la Presidencia del Consejo de Ministros se da a causa por los actos de violencia y bloqueo de carreteras del paro de transportistas en todo el país. (Fuente: TV Perú)