El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, consideró que el estado de emergencia “sí funcionó” en su jurisdicción y añadió que los delincuentes ahora “tienen miedo”.

“Las cifras que tengo del Serenazgo dicen que, en Lima sí ha funcionado el estado de emergencia y lo noto por las horas que circulo por el Centro de Lima y no hay mayor agravio ni inseguridad, porque el delincuente tiene miedo de venir por acá”, indicó en conferencia de prensa.

El Gobierno sostuvo ayer que el estado de emergencia “no ha logrado disminuir la criminalidad”, según indica la Resolución Suprema N° 019-2024-IN en la que se esgrimió como una de las causales de la remoción del comandante general de la Policía Nacional del Perú, Jorge Angulo Tejada.

“De la evaluación de los estados emergencias decretados, se concluye que no han logrado disminuir la criminalidad que viene afectando gravemente a la ciudadanía a nivel nacional; resultando necesario tomar medidas para revertir tal situación a efecto de lograr una mejor planificación y ejecución de los planes operativos de la Policía Nacional del Perú al ejercer su comando”, anotó.

LEA TAMBIÉN: Angulo asegura que el Ejecutivo usó la agresión a Boluarte como pretexto para destituirlo

López Aliaga evitó pronunciarse sobre el reciente cambio en la comandancia general de la Policía Nacional con el retiro de Jorge Angulo y el nombramiento de Víctor Zanabria en el cargo.

“Los cambios en los mandos policiales no es competencia municipal. Lo que sí puedo decir que, con el general que es la cabeza de la Séptima División Policial sí hay coordinación diaria”, expresó el alcalde.

Cuestiona incremento de precio de peajes

En otro momento, al alcalde de Lima volvió a criticar la decisión de la concesionaria Rutas de Lima de aumentar los peajes a S/7.50, el cual empezará a hacer efectivo a partir del 30 de enero para las garitas ubicadas en Chillón, la Panamericana Norte, y el Centro de Recaudación Pucusana en la Panamericana Sur.

“Esto es una masacre diaria, es un grupo criminal que factura 140 millones de dólares por año y no hay ninguna obra. Me parece un despropósito (sobre el alza del peaje), qué inoportuno, meterle más leña al fuego, justamente, en este momento. Yo hago todo de acuerdo a ley. La gente no aguanta y ya quemó una vez el peaje”, sentenció López Aliaga.

Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.