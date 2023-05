El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, aclaró este jueves que la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) es responsable de un eventual empadronamiento de conductores de taxis colectivos y que la comuna metropolitana solo brindará el apoyo.

Fue en entrevista con RPP, que la autoridad edil explicó que el plan de empadronamiento a taxistas informales fue planteado por la Policía Nacional y ATU. Remarcó que esta medida de ejecutarse solo se aplicará, por el momento, en la Av. Arequipa, para no permitir que estos taxi colectivos continúen ocupando la vía exclusiva de los corredores complementarios.

“No es empadronar a todos los taxista sino la zona de la Av. Arequipa donde los corredores complementarios no se dan a basto y no funcionan. Es un error de la ATU, hay que reconocer. La responsabilidad de la ATU es el transporte urbano, no es competencia de la Municipalidad de Lima. El empadronamiento tiene que hacerlo la ATU, no el alcalde de Lima ”, remarcó.

“La Municipalidad de Lima no es competente para empadronar a nadie. Transporte urbano es la ATU y tránsito es distinto. Daremos ayuda a la ATU a empadronar de forma coordinada”, agregó.

En otro momento, López Aliaga anunció que la comuna de Lima trabajará en la construcción de dos líneas del Metropolitano. “Metropolitano Norte que es tener toda la Av. Universitaria que va desde estación Chimpu Ocllo (Carabayllo) hasta San Miguel con buses a gas o eléctrico. Un Metropolitano dos del sur que va desde Barranco hasta Atocongo cruzando todo Surco. Estamos con el financiamiento casi listo. esperamos la opinión de Contraloría”, indicó.

ATU descarta empadronamiento

La ATU aclaró a través de una publicación que no realizará ningún empadronamiento de autos colectivo, porque “estos están prohibidos en Lima y Callao, según Ley N° 31096″.

A través de su cuenta de Twitter, explicó que como parte de una segunda etapa del programa “Pasajero Seguro, la ATU viene registrando las viviendas que tienen autos particulares a fin de realizar, con la Municipalidad de Lima, una restricción en la Av. Arequipa para que circulen sólo buses y vehículos autorizados .

Con respecto a las declaraciones del alcalde de la @MuniLima, @rlopezaliaga1, precisamos lo siguiente: la ATU no realizará ningún empadronamiento de autos colectivo, porque estos están prohibidos en Lima y Callao, según Ley n.° 31096. pic.twitter.com/RAz3AJdlHj — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) May 11, 2023

