El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, calificó de histórica la decisión del Poder Judicial que ordenó de forma provisional a Rutas de Lima suspender el cobro de peajes a los transportistas en las garitas de Chillón en Puente Piedra.

También saludó determinación de la asociación Casa- Huerta del distrito al norte de la capital por presentar la medida cautelar.

“Ha sido histórica (la decisión). Una asociación de vivienda en Puente Piedra ha litigado, digamos, 7 meses, 5 meses y un juez le ha concedido el día de ayer la cautelar para que ya no cobren este contrato, este peaje de la corrupción. La constitución peruana habla clarísimo de un contrato que tiene estabilidad jurídica si no nace corrupto”, indicó la autoridad metropolitana de la capital.

También, López Aliaga pidió al Tribunal Constitucional (TC) resolver con celeridad el hábeas corpus presentado para la eliminación del cobro de peajes.

“Estamos frente al TC, justamente el ente máximo judicial, no arbitral judicial, para que de una vez ponga orden en el Perú, no puede ser que un delincuente se aproveche de la estabilidad jurídica, pues. La estabilidad jurídica es para gente decente. Hay 200 peajes en Perú. Los únicos peajes corruptos son dos, son el de Odebrecht con la señora Villarán y el de OAS con la señora Villarán también”, señaló.

Además se pronunció sobre las restricciones que tiene para continuar las obras en la carretera Ramiro Prialé. “Y eso me lleva justamente al comentario. ¿La Prialé por qué no se puede avanzar? Porque estos delincuentes que pusieron, hay que expropiar un camino inca, hay que expropiar una hidroeléctrica, hay que expropiar un colegio. Todo lo han puesto a propósito para no salirse nunca. Y no dar por terminadas las obras nunca”, sostuvo.

El alcalde de Lima conversó con la prensa tras inaugurar en Chosica una losa deportiva para que los niños y jóvenes de las zonas más alejadas practiquen deporte de manera gratuita.

Aun sin notificación

Luego que el Poder Judicial (PJ) ordenó que se suspenda el cobro de peajes en el distrito de Puente Piedra, Rutas de Lima aclaró hoy, sábado 27 de enero, que hasta el momento no ha recibido la notificación sobre la medida cautelar para dejar de cobrar los peajes en las garitas de peaje Chillón, ubicada en la carretera Panamericana Norte.

A través de un comunicado, la empresa insistió que el cumplimiento inmediato de lo dispuesto por el Poder Judicial se ejecutará una vez se concrete la presentación de la notificación.

“ En caso la medida cautelar sea notificada a la concesionaria, la empresa dará cumplimiento inmediato a la misma, sin perjuicio que, posteriormente, hará valer sus derechos en los fueros correspondientes ”, precisa el pronunciamiento.