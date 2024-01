Según el informe que presentó la institución a través de la plataforma digital “Verano Saludable”, se dio a conocer que las aguas de este gran litoral norteño no cumplen con los estándares de calidad para hacer apta su uso, quiere decir, la calidad microbiológica y de limpieza, sumado a la falta de presencia de servicios higiénicos juegan un rol negativo en la que podría afectar la salud de los bañistas.

Cabe destacar que el portal web señaló que la última inspección se realizó el 24 de noviembre del 2023, destacando que las 16 playas que conforman los cerca de 200 kilómetros de mar no pasaron el “sensor” de la aprobación.

Situado en la región de Tumbes, Punta Sal es conocido por ser uno de los balnearios más exclusivos de Perú. (Foto: Perú Info).

16 playas contaminadas en Tumbes

Según el reporte que envió el Ministerio de Salud, se conoció que son un total de 16 playas que se encuentran en “rojo”, entre las que destacan:

Bocapan

Zorritos

Punta Sal

Cancas

Acapulco

Bonanza

Caleta Grau

La Cruz

Puerto Pizarro

Nueva Esperanza

Los Pinos

Playa Hermosa

Huacura

Punta Mero

Puerto Loco

Costa Blanca

Cabe precisar que según las autoridades de esta localidad, remarcan que las playas más visitadas para la temporada de verano son Punta Sal, Zoritos y Puerto Pizarro.

Falta de plantas residuales

Gestión conversó con el alcalde de Tumbes, Hildebrando Antón Navarro, quien se mostró muy preocupado por esta situación, sobre todo en época de verano, la cual se puede ver muy perjudicada e impactar contra las actividades económicas de la ciudad.

Según explicó la autoridad edil, ese problema lo tienen desde hace tiempo y es que señaló que la falta de plantas residuales están jugando en contra de la población, quien en los últimos años creció en un 40%.

“Eso es consecuencia de que lamentablemente las aguas residuales desembocan en la provincia de Contralmirante Villar, que es donde están las playas más visitadas como Punta Sal, Zorritos y Acapulco. Esto es una de las consecuencias que vive Tumbes por las aguas servidas que van a terminar al río para luego desembocar para las aguas del mar”, manifestó.

“El Estado peruano tiene que invertir en una planta de tratamiento de aguas residuales para evitar que todas estas aguas vayan al río y al mar y así evitar la contaminación. En la provincia de Contralmirante Villar hay más de 600 hoteles que se han visto afectados porque hay muchas reservas que se han cancelado”, agregó.

Esta playa ubicada en Tumbes está a 1 hora de Máncora. Hay diversas actividades que puedes hacer como caminar por el puente flotante, pasear en bananos o por cuatrimotos. (Foto: Shutterstock)

¿Se cerrarán las playas en Tumbes?

De acuerdo a las declaraciones del burgomaestre de Tumbes, expresó que no cuentan con los recursos necesarios para controlar a la población para evitar que puedan ingresar a estas playas, teniendo en cuenta que están en una temporada altamente veraniega, lo cual genera que miles de personas lleguen de todas partes del Perú y el mundo para disfrutar de estas aguas.

“No tenemos la capacidad de controlar el acceso de personas a la playa pues el litoral tiene más o menos 250 a 200 kilómetros y este municipio no cuenta con ese recurso. Lo que se está haciendo es una campaña de sensibilización, pero lo preciso es que se hagan plantas de tratamiento de aguas residuales y así estaremos evitando que todas las aguas servidas vayan al río y a las playas” sentenció Antón.

Promesas

Según manifestó Hildebrando Antón, a mediados del 2023, la ministra de Ambiente, Albina Ruíz, visitó la localidad de Tumbes y ahí aprovechó el alcalde en solicitarle la creación de esta planta residual.

“Junto con la ministra fuimos a uno de los centros donde se vierten estas aguas servidas y quedamos con ella de que íbamos a lograr un proyecto de inversión pública para una planta de tratamiento de aguas residuales. Le hemos dado la competencia al Gobierno Regional de Tumbes y ellos en estos momentos están trabajando el tema para poder contrarrestar esta irregularidad que está causando graves daños al mar de Tumbes”, destacó.

Inicio de año en rojo

Algo que preocupa a la población de Tumbes es el comercio y que más del 60% de la actividad económica en este lugar es gracias al turismo, las reservas hoteleras, gastronomía y comercio.

“Esta tarde me reuní con un grupo de comerciantes de Zorritos, los cuales expresan su malestar. En la actualidad más del 60% del comercio en Tumbes se está viendo afectado al catalogar las playas no aptas para bañistas. Incluso puedo decir que se están cancelando reservas hoteleras. Esto es un gran golpe a la economía de la región, sobre todo a inicios de año y con una fuerte campaña de veranos que nos espera”, detalló el burgomaestre.

Todas las playas de Tumbes están no aptas para bañistas

Diresa Tumbes

Ante esta problemática que afecta a los ciudadanos tumbesinos, este medio dialogó con el Director de la Dirección Regional de Salud (Diresa) Tumbes, José Torres Ynfantes, quien pidió calma y responsabilidad a la ciudadanía.

“Desafortunadamente en el listado aparecen 16 playas de la región Tumbes que ninguna de ellas cumple con temas de salubridad como es tener baños públicos, pese a que en la localidad existe muchas empresas privadas no han podido solucionar este tema que es fundamental en todo lugar: contar con un baño público o químico de tal manera pueda demandar las necesidades de los bañistas por eso y por la presencia de basura en algunos lugares es lo que las hace calificar como no aptas”, indicó.

Pese a la advertencia del Ministerio de Salud y ante la falta de servicios higiénicos y la calidad del agua, el director de la Diresa Tumbes, señaló que hasta la fecha no se han registrado enfermedades en la piel u otras afecciones de los bañistas que acuden a estas playas. Sin embargo, hizo un llamado a la población para que tomen las medidas adecuadas.

“El principal problema es que aquí no hay baños, lo que quiere decir que no cumple un estándar principal de calidad para el bañista. Pero hasta el momento daños a la piel o enfermedades a la vista no se han presentado”, dijo.

“Se recomienda a la población no seguir arrojando basura y tomar todas las precauciones si entrarán a estas playas. Lo que pueden hacer es que al término de las actividades alquilar un baño de un restaurante, hotel y bañarse con agua y jabón para evitar alguna afección”, agregó.

¿Qué implica bañarse en una playa no apta?

Ingresar a playas no saludables puede aumentar el riesgo de diversas enfermedades a la piel, como dermatitis por contacto, infecciones bacterianas y micosis conocidos como hongos en la piel. Tomar precauciones y elegir playas limpias y seguras es fundamental para proteger la salud de la piel durante el verano.

Aquí el detalle de los principales riesgos, según la doctora Victoria Morante, dermatóloga de Clínica Internacional:

1. Alergias: Al estar expuestos a aguas contaminadas o a sustancias irritantes presentes en la playa, es posible desarrollar alergias como dermatitis alérgicas o irritivas. Esta afección se caracteriza por la inflamación de la piel, enrojecimiento, picazón y erupciones cutáneas (granos rojizos) y pueden requerir un periodo largo para su recuperación.

2. Infecciones bacterianas: Las playas con altos niveles de contaminación bacteriana pueden aumentar el riesgo de infecciones.

3. Micosis cutáneas (hongos): Los hongos presentes en el agua y en la arena de playas no saludables pueden causar micosis conocidos como hongos en la piel y las uñas. Estas infecciones pueden manifestarse como pie de atleta o candidiasis, y se caracterizan por picazón, enrojecimiento y descamación de la piel.

