El Pleno del Congreso aprobó -en primera y segunda votación- el dictamen que propone una modificación a la Ley 27470 que Establece Normas Complementarias para la Ejecución del Programa del Vaso de Leche, a fin de fortalecer la ración alimenticia.

En ese sentido, se dio luz verde para que dicho programa incluya en la ración alimentaria diaria alimentos nacionales,“pudiendo ser prioritariamente leche fresca de vaca pasteurizada en aquellas localidades donde sea posible su distribución en condiciones óptimas de inocuidad y calidad”, señala el texto.

El programa Vaso de Leche, según su norma, debe adquirir aquellos alimentos de mayor valor nutricional adecuadamente balanceados, y que tengan el menor costo.

LEA TAMBIÉN: Gloria evalúa apelar decisión judicial que rechazó su pedido de usar leche en polvo en evaporada

Es el Ministerio de Salud, a través del Instituto Nacional de Salud, el que determinar el valor nutricional mínimo de la ración que se distribuye.

Como disposición complementaria final, la Comisión Agraria del Congreso incluyó que, a fin de garantizar la vida y la salud de las personas, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, los gobiernos regionales y locales coordinan con los productores ganaderos las acciones necesarias para asegurar que la leche fresca de vaca pasteurizada cumplan con la calidad sanitaria e inocuidad idóneas para el consumo humano.

Una vez promulgada la ley, el Poder Ejecutivo tendrá un plazo máximo de 90 días calendario para adecuar los reglamentos y emitir las normas complementarias que estime necesarias para la aplicación de la presente ley.

Durante el debate, la congresista Rivas Chacara solicitó que se considere que la ley es mandatorio por lo que no debería utilizarse verbos circunstanciales, pidiendo cambiar la palabra pudiera por “estará”. No obstante, no fue aceptado por el presidente de la Comisión Agraria.

Disfruta tus descuentos del Club de Suscriptores cuantas veces quieras gracias a tu suscripción a Gestión. Más de 300 promociones esperan por ti, descúbrelas Aquí. Y si aún no eres suscriptor, adquiere tu plan AQUÍ.