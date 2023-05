El titular del Ministerio de la Producción (Produce), Raúl Pérez Reyes, sostuvo este martes que dentro de una democracia las discrepancia políticas no deben reflejarse en protestas violentas. Estas expresiones las brindó en luego que hoy fuera convocado el denominado ‘paro seco’ en todo Puno, que hasta el momento de lleva de forma parcial, pero sí se reportan bloqueos en algunas carreteras de la región del altiplano.

Durante el lanzamiento de la Semana de la Industria, organizado por la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), el ministro consideró de “saludable” tener discrepancias en una democracia, pero que éstas se deben resolver por los canales adecuados como el diálogo, que puede llegar a un acuerdo o no.

“Nosotros en el Gobierno tenemos muy claro que no tenemos la única opinión. Creemos que hay opiniones que no coinciden sobre distintos temas y las aceptamos, las escuchamos y las meditamos o sea puede ser que tengan razón y cuando creemos que podemos mejorar algo se hace, pero podría haber situaciones en que no estemos de acuerdo, y finalmente no tengamos un acuerdo, y eso no implica que tengamos que tomar las calles y generar actos de violencia”, remarcó.

LEA TAMBIÉN: Defensoría invoca a respetar los derechos humanos en paro convocado en Puno

“En ninguna democracia las discrepancia políticas finalmente se reflejan en calles y en violencia sobre todo contra las personas y la propiedad pública y privada. Esas son cosas que no ocurren en una democracia. Nosotros siendo respetuosos de las discrepancias también debemos ser claros que vamos hacer muy firmes en los derechos de los demás”, agregó.

Respecto a que también el propósito de este ‘paro seco’ en Puno es la renuncia de la presidenta de la República, la disolución del Congreso y la convocatoria a una asamblea constituyente, Pérez Reyes dijo que existe un grupo de personas que no está de acuerdo con la actual gestión liderada por Dina Boluarte y con lo ocurrido por el vacado expresidente Pedro Castillo. En esa línea, el funcionario recordó que el ex jefe de Estado cumple prisión por el golpe de Estado.

“El señor cometió un delito. Si hay personas que no están de acuerdo con eso deben utilizar los mecanismos judiciales que existen. Nosotros somos respetuosos del estado de derecho e invocamos a las personas que estén en desacuerdo con el Gobierno y que quieran que el señor Castillo esté libre pues que respeten las instituciones. Él fue elegido y destituido en ese marco porque incumplió la ley”, añadió.

El ministro de la Producción hizo una exhortación a los ciudadanos que vayan a participar de las protestas a que respeten las normas. Mencionó que los ciudadanos y la actividad económica serían los perjudicados en caso se retomaran las manifestaciones violentas como las reportadas a finales del 2022 e inicios de este año.

“ Si volvemos a tener actividad en las calles lo que vamos a ver es la afectación de las personas, al empleo y a la actividad económica. Ya hemos vivido eso en los últimos meses. Invocaría a esas personas que quieran manifestarse a que lo han respetando al resto. Los peruanos, en su gran mayoría, queremos seguir trabajando, generando empleo y llevando ingresos a nuestras casas. Y no estar defendiendo al señor Castillo que como saben lo defiende una minoría en este país” , sentenció.

¡Beneficios ilimitados con tu suscripción a Gestión! Disfruta de hasta 70% de descuento en más de 300 promociones del Club de Suscriptores, que además podrás usar todas las veces que quieras. Conócelos aquí ¿Aún no eres suscriptor?, adquiere tu plan aquí.