El Presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, tras inaugurar el XII Congreso de Jueces que se desarrolla este 18 y 19 de diciembre en la ciudad de Trujillo, invocó a todos los presidentes de las 35 Cortes Superiores de todo el país a verificar y revisar bien a quienes designan como jueces en cargos de suma responsabilidad.

Durante esta ceremonia, que reúne a los jueces supremos y jueces superiores del Poder Judicial, titulares de las cortes de todo el país y magistrados de todas las instancias, Arévalo Vela fue tajante en señalar que todo juez que actúe de forma irregular será separado e investigado por la Autoridad Nacional de Control para someterlo luego a un proceso disciplinario y separarlo de hallarse responsabilidad.

“Ha ocurrido hace algunos días la liberación de algunos delincuentes o denegación de una extradición. Hago así una invocación a los presidentes de cortes, que vean a quienes designan, y las personas que empiezan a fallar, hay que sacarlas”, remarcó.

Javier Arévalo

LEA TAMBIÉN: Fiscalía pide al Poder Judicial incorporar a Podemos Perú en proceso seguido a José Luna

En otro momento, Javier Arévalo señaló que el país necesita liderazgo en la lucha contra la criminalidad, por ello invocó al Ejecutivo a invertir en seguridad ciudadana y destinar recursos porque la lucha contra la inseguridad no es un gasto, sino una inversión.

Asimismo, hizo un llamado al Parlamento Nacional para atender las diferentes iniciativas legislativas sobre seguridad ciudadana, que el Poder Judicial ha enviado al Congreso de la República.

“No puede existir que cada cual resuelva como se les ocurra”, recalcó el presidente del Poder Judicial.

“Otro tema es la independencia judicial, pues hemos visto situaciones difíciles en el país, enfrentamientos entre instituciones, pero el Poder Judicial ha sabido mantenerse al margen”, añadió.

Jueza que liberó a delincuentes se defiende

Hace unos días, la población se sorprendió al conocer que la jueza Leny Zapata Andía dejó en libertad a delincuentes venezolanos que la PNP había capturado por sus nexos con mafias y actos delictivos.

Incluso uno de los detenidos fue quien disparó contra dos agentes policiales. Entre lágrimas se defendió y aseguró que es una mujer de principios y que no recibió dinero a cambio de la libertad de los malhechores.

“Estoy aquí porque no quiero que se diga que soy una persona corrupta. No soy corrupta. ¿Dónde están los indicios que me pagaron, que me dieron dinero?”, explicó llorando la jueza Leny Zapata Andina a Cuarto Poder.

“En el requerimiento del señor fiscal, a mí solo me ponen a disposición a siete personas; a los otros 21, el señor representante del Ministerio Público les dio libertad, ¿dónde figura el nombre de ese señor? No, es falso, yo nunca lo tuve a él dentro del requerimiento de prisión preventiva”, explicó

Disfruta tus descuentos del Club de Suscriptores cuantas veces quieras gracias a tu suscripción a Gestión. Más de 300 promociones esperan por ti, descúbrelas Aquí. Y si aún no eres suscriptor, adquiere tu plan AQUÍ.