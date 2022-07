El abogado de Zamir Villaverde, Julio Rodríguez, aseguró que sería perjudicial para el proceso de colaboración eficaz al cual se está sometiendo que se traslade la investigación al nuevo equipo de fiscales anticorrupción encabezado por Marita Barreto.

“Le tengo el mayor respecto a Marita Barreto pero ella como coordinadora lo que no puede es perturbar una relación de confianza. los procesos de delación premiada son eso, una relación de confianza, una especie de trío Ministerio Público, imputado y abogado”, detalló Rodríguez a RPP.

El abogado comentó esto tras la creación del equipo especial dedicado a investigar actos de corrupción de funcionarios por disposición de la nueva fiscal de la Nación, el cual todavía está evaluando las carpetas y casos que asumirá en los próximos días.

“Villaverde endiente cómo ella (la fiscal Karla Zecenarro) está actuando y me lo ha dicho. Si la doctora Zecenarro sale del caso, sí me generaría una desconfianza enorme para seguirme manteniendo en esta actitud”, aseveró el abogado del empresario con prisión preventiva.

Rodríguez aseguró que la fiscal anticorrupción, ante la cual se han sometido al proceso de colaboración eficaz, ya remitió el jueves de la semana pasada el pedido para oficializar este beneficio que podría permitir que Zamir Villaverde reciba beneficios como la excarcelación.

El pedido se encuentra en el despacho del juez de investigación preparatoria Manuel Chuyo Zavaleta, quien hasta la fecha no ha programado la audiencia reservada en la cual evaluará la solicitud fiscal.

“Hay información a la que el señor Villaverde no puede acceder estando preso. Necesita estar libre para acceder a información ofrecida. Más audios, hay audios que no pueden ser obtenidos si él no está presente y es importante para asegurar estos medios que esté en libertad”, manifestó el abogado.

