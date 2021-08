El secretario general de Perú Libre y condenado por corrupción de funcionarios, Vladimir Cerrón, indicó -vía twitter- que el “Gobierno no debe entretenerse en atender ataques para mejorar” su imagen”.

Pese a que viene siendo procesado por la justicia ya que recientemente acaba de ser incluido en el caso ‘Los Dinámicos de Centro’, por presuntamente haber influido en la entrega de un brevete vehicular de manera irregular a una fiscal cuando era gobernador de Junín, le dice al presidente Pedro Castillo que “debe inmediatamente convocar al empresariado para tratar la renegociación de los contratos lesivos al Estado”.

“Eso fortalecerá su imagen”, sostiene pese a que no ha sido elegido por voto popular y que -en la práctica- tampoco asume responsabilidades judiciales sobre las decisiones de Gobierno. Estas recaen en el presidente Pedro Castillo.

El Gobierno no debe entretenerse en atender ataques para "mejorar" su imagen, debe inmediatamente convocar al empresariado para tratar la renegociación de los contratos lesivos al Estado. Eso fortalecerá su imagen. — Vladimir Cerrón (@VLADIMIR_CERRON) August 1, 2021

No es la primera vez que el condenado por corrupción se entromete en actos de Gobierno.

El último viernes, a través de su cuenta de twitter, felicitó al “flamante Consejo de Ministros”.

“Felicito al flamante Consejo de Ministros y su Premier. En acto democrático debemos escucharlos en el Parlamento, dejando la cultura del linchamiento mediático que tanto dañó nuestra democracia, para que se tome una decisión objetiva respecto al voto de confianza”.

Hizo lo mismo el 29 de julio, alegando que el “agua, luz y gas, deben rebajarse, porque los recursos estarán al servicio del pueblo y no de los ricos. Hay que ponerse el alma”.

Cerrón -de acuerdo a las investigaciones periodísticas- intentó retirar S/ 1.2 millones de su cuenta bancaria pero no pudo ya que fue congelada por la UIF.

-Cerrón antes de la segunda vuelta-

En una entrevista que brindó en abril -luego de que se conociera que Pedro Castillo y Keiko Fujimori pasarían a la segunda vuelta- el sentenciado exgobernador regional de Junín aseguró que él no ocuparía ningún cargo en caso Perú Libre obtuviera la victoria presidencial.

“No tengo ninguna ambición de ocupar algún cargo, me mantengo como secretario general del partido y, posiblemente como jefe del plan de Gobierno, esa es la tarea que me corresponde. El Gobierno hace obras y el partido crea la consciencia en el pueblo para sostener al Gobierno que va a realizar los cambios trascendentes en favor del Pueblo”, dijo a Canal N.

“No nos quita el sueño el nombre de un ministro porque tenemos el programa de Gobierno a ejecutarse, quien sea designado tiene que ejecutar el programa del partido”, señaló en la entrevista del 12 de abril.