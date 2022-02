El secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, calificó como un “cargamontón político” las críticas que ha recibido los militantes de su partido, entre ellos, Hernán Condori, quien asumió como nuevo ministro de Salud.

“El Colegio Médico del Perú y su decano se suman al cargamontón político para desacreditar a los profesionales del Partido. Perú Libre tiene cuadros profesionales capacitados, otra cosa es que les moleste el ascenso de hombres del Perú Profundo que no pertenecen a la argolla de siempre”, escribió el jueves en redes sociales.

Cerrón realizó estas declaraciones luego que el decano del Colegio Médico del Perú (CMP), Raúl Urquizo, mostrara esta mañana su preocupación frente al nombramiento de Hernán Condori en reemplazo de Hernando Cevallos.

“Estamos preocupados como Colegio Médico porque en plena tercera ola, en la cual todavía no ha bajado la cantidad de enfermos, fallecidos y la demanda de las camas, se cambie a un ministro. Creo que esto nos preocupa porque no sabemos qué va a pasar mañana, si a todos los funcionarios nos van a cambiar y la población va a estar desprotegida. Y esto es realmente es lamentable porque nos permite ver un panorama no tan bueno porque la salud es lo primero”, señaló en dialogo a RPP Noticias.

Vladimir Cerrón defendió el nombramiento de Hernán Condori. (Twitter)





En esa línea, Urquizo aseguró que el Colegio Médico citará al nuevo ministro para que explique los lineamientos de su gestión en el sector, además de anunciar que están verificando si es que hay algún procedimiento interno contra Condori por haber promovido el consumo de sustancias sin respaldo científico.

“Todavía no tenemos la respuesta del Consejo Regional. Aparentemente la información extraoficial dice que sí le han abierto proceso ético sobre la promoción de productos no científicos, pero no tenemos la certeza, no podemos afirmar que eso ya se haya dado. Si en caso que fuera así, sería realmente lamentable”, informó el decano.