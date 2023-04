Tras su llegada a Perú, el abogado del expresidente Alejandro Toledo, Roberto Su, afirmó que por ahora no hay un juicio en contra del exmandatario por el caso Odebrecht. Este escenario podría darse en seis a ocho meses. Lo que viene en los siguientes días, comentó, es la audiencia de control de acusación.

“El presidente Toledo no tiene un juicio ahora por el caso Odebrecht, debería tenerlo en 6 u 8 meses. Así que su situación es de esperar. Son audiencias (de control de acusación) en las que no interviene. No hay obligación que el acusado este presente en los debates, entonces prácticamente su extradición se ha realizado porque hay una orden internacional, porque Estados Unidos ha aceptado, pero no es que mañana comparece a un juicio o va a un banquillo de acusados”, afirmó en declaraciones a la prensa.

A reglón seguido, el letrado detalló que la caso Interoceánica “todavía no ha pasado por el control sustancial”.

En su opinión podría darse el caso que algunos delitos puedan ser eliminados como el de colusión. A Toledo, cabe precisar, también se le acusa del delito de lavado de activos.

“Al señor Toledo lo acusan de haberse coludido con (Jorge) Barata (expresidente de Odebrecht), pero resulta que en el año 2004/2005 y 2006, el tipo penal de colusión era únicamente para que los que intervenían en las licitaciones públicas. Los jefes de Estado no eran responsables, (por lo que) hay un gran debate jurídico que se va a dar en los próximos días”, afirmó.

En otro momento, dijo que no está en contra que sea trasladado al penal de Barbadillo, junto a los expresidentes Alberto Fujimori y Pedro Castillo, sino que -primero- sea analizado clínicamente por lo médicos para ver su estado de salud.

“No es que estemos en contra de que vaya a Barbadillo. Primero está la salud y la vida. Si clínicamente los médicos indican que su vida está en riesgo, evidentemente la norma procesal permite que se tomen otras medidas. No existe prohibición de que una persona extraditada puede estar en arresto domiciliario”, apuntó.

