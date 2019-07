Desde que el Perú pasó de ser un país de renta media baja a renta media alta, una de las preocupaciones que surgió es cuál sería el impacto en la cooperación internacional.

Al respecto, el director ejecutivo de la Agencias Peruana de Cooperación Internacional ( APCI), José Antonio González Norris, manifestó a Gestión que si bien se aprecia una disminución, el apoyo “no se ha desplomado”.

En los últimos tres años se detuvo la reducción, de los US$ 337 millones que se recibieron en el 2014, se elevó a US$ 399 millones en el 2017. “Es mérito del diálogo político que se ha establecido con los países desarrollados para entender de que el PBI per cápita no basta, y hay otros elementos que hay que tener en cuenta en este intercambio de desarrollo”, expresó González Norris.

Señaló que el Perú ha tratado de mantener una relación más integral con los países cooperantes.

Los que más reciben

De los US$ 399 millones que se recibieron, el 65% corresponde a la cooperación oficial, mientras que el 35% restante a la cooperación no gubernamental y el 15% es multilateral, detalló a agencia.

¿Y cuáles son las ONG naciones que ejecutan el mayor monto de cooperación? La lista la encabeza World Vision Perú, con US$11 millones 450 mil, le sigue Care Perú, con US$ 7.8 millones. (ver tabla).

Tabla Tabla Elaboración Gestión Fuente APCI

Igualmente detalla que entre las principales ejecutoras internacionales están: Socios en Salud - Sucursal Perú, con US$ 8.2 millones. Le siguen Plan International Inc (US$ 7 millones) y World Wildlife Fund (US$ 6.6 millones).

Tabls 2 APCI Tabls 2 APCI Elaboración Gestión Fuente APCI

Temas de interés

El director ejecutivo de la APCI manifestó que la cooperación internacional que se recibe siempre ha tenido como uno de sus principales puntos la inclusión social y acceso a servicios básicos.

Añadió que en los últimos años ha crecido significativamente lo relacionado al medio ambiente y recursos naturales. Del mismo modo, hay una tendencia hacia el tema de género.

También la cooperación se enfoca en la gobernabilidad, economía (empleo y desarrollo regional).