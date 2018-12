Sheput apoya retorno de Kenji Fujimori al Congreso: "Se cometió una injusticia"

El congresista Juan Sheput (Peruanos por el Kambio) señaló que apoyaría el retorno de Kenji Fujimori al Parlamento al considerar que "se cometió una injusticia" con su suspensión.

"Kenji (Fujimori) es un personaje popular. Firmas las va a obtener facilmente. El asunto es que los parlamentario son los que deciden. La batalla que tiene que dar mi colega Maritza (García) es en el ámbito del Parlamento, donde personas como yo podrían darle el apoyo", señaló en una entrevista a RPP.

"Sí creo que se cometió una injusticia con Kenji Fujimori. Por supuesto que daría el apoyo (para que regrese al Congreso). En la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, yo asumí su defensa sin que me lo pidieran, porque creía que era injusto que se planteará su salida del Congreso por una pelea entre hermanos", agregó Juan Sheput.

La legisladora Maritza García (Cambio 21) informó en el diario Correo que viene recolectando ya más de 40 firmas que presentará al presidente del Congreso, Daniel Salaverry, argumentando que ya se excedió el plazo de suspensión de Kenji Fujimori y que en ningún estamento se contempla un apartamiento de sus funciones hasta el término de una investigación fiscal.

Al respecto, Juan Sheput explicó que el correcto procedimiento que debe seguir la bancada Cambio 21 es plantear este tema en la Junta de Portavoces del Congreso y dijo que "ahí van a tener mi apoyo".

Nuevas bancadas

Frente a las aspiraciones de las nuevas agrupaciones parlamentarias Cambio 21 y Bancada Liberal en presidir comisiones del Congreso, Juan Sheput enfatizo que primero será necesario llegar a un acuerdo político.

"No me niego a la aspiración que puedan tener algunos que quieren presidir una comisión en especial. Lo que sucede es que tiene que ser un acuerdo político. No pueden encapricharse", manifestó.

Agregó que una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) precisa que para la distribución de comisiones "se respetará el derecho obtenido en las urnas en abril del 2016".

Sheput enfatizó que la autorización para registrar a nuevas bancadas parlamentarias genera, de todas formas, un nuevo escenario político que desfavorece a Fuerza Popular.

"En el caso de la subcomisión, al perder la mayoría, Fuerza Popuar ya está en problemas. No es un asunto de presidencia que pone la agenda sino de mayoría. Cuando ya la mayoría es distinta, el presidente puede ser censurado", explicó.