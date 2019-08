El congresista Sergio Dávila, de la bancada Peruanos por el Kambio, aseguró que se encuentran en conversaciones con al menos otros tres legisladores para que se incorporen a su bancada, luego de que se sumara Yesenia Ponce ante el peligro de que el grupo se extinguiera por la renuncia de Carlos Bruce, Ana María Choquehuanca y Mercedes Aráoz.

Dávila, en declaraciones a RPP, defendió la inclusión de la congresista Ponce en el oficialismo, luego de que renunciara a Cambio 21 y, antes de eso, a Fuerza Popular.

“(Yesenia Ponce) no es la primera incorporación que vamos a tener. Vamos a tener tres o cuatro incorporaciones más. Nuestra bancada está abierta desde ayer para todas las personas que quieran sumarse o unirse”, indicó.

“Tenemos tres conversaciones. Alguno (perteneció antes a la bancada Peruanos por el Kambio). Queda la especulación y la duda, pero no solo vamos a incorporar a uno, dos o tres. Queremos que esta bancada crezca, se consolide por el bien de la gobernabilidad”, añadió Sergio Dávila.

El congresista reconoció que la incorporación de Ponce permitió que la bancada siga existiendo como tal, pero indicó que la prioridad que tienen es seguir trabajando por el país. Asimismo, dijo que pese a los antecedentes que tuvo la congresista por su suspensión de 120 días y por el caso que tiene vigente en la Comisión de Ética, ella tiene el derecho de defenderse y es inocente hasta que se pruebe lo contrario.

“(Yesenia Ponce) es una provinciana más [...], ella quiere sumarse al partido de Gobierno porque tiene la esperanza de que todavía quiere servir a su pueblo [...]. Los provincianos tenemos que demostrar que somos consecuentes con nuestras regiones”, indicó el congresista.

De otro lado, Sergio Dávila respondió a Gilbert Violeta, de Contigo, quien dijo que el presidente Pedro Pablo Kuczynski ha pedido que Peruanos por el Kambio deje de usar el nombre de la bancada por el cual fue elegido en el 2016.

“Nosotros fuimos elegidos por Peruanos por el Kambio. Respeto esa voluntad que tuvo Pedro Pablo Kuczynski que nos dio la oportunidad de trabajar a mí, a Gilbert Violeta, al presidente Vizcarra, a Mercedes Araoz, a Ana María Choquehuanca, a todos. Somos elegidos democráticamente. Si legalmente tenemos que dejar el nombre, podríamos cambiarlo sin ningún problema”, manifestó.

Esta mañana, el primer ministro Salvador del Solar expresó el descontento del Gobierno frente a la incorporación de Ponce a la bancada oficialista. “Nosotros como Gobierno no estamos contentos con la decisión de la bancada de incorporar a la señora (Yesenia) Ponce. Puedo garantizar que esa indicación no ha salido de Palacio de Gobierno y no estamos contentos, no respaldamos esa decisión”, dijo al respecto.