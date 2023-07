El congresista Eduardo Salhuana (Alianza para el Progreso) se mostró a favor de que el proyecto de ley de reforma constitucional que establece el retorno a la bicameralidad en el Parlamento sea votado nuevamente por el pleno.

Salhuana consideró que en caso en esta ocasión no se superen nuevamente los 87 votos, se debe ir a un referéndum. Además, señaló que el debate primero debe darse en el Poder Legislativo, pese a que en dos osaciones no logró el voto de los dos tercios del número legal de congresistas.

“No me cierro a esa posibilidad (el referéndum). Lo que pasa es que hemos estado tan cerca, por un voto, así que habrá que insistir la última vez, sino ya iremos a la consulta popular, no hay ningún temor en eso”, declaró para Andina.

LEA TAMBIÉN: Yarrow envía oficio a Otárola por baja ejecución para prevenir embates del fenómeno El Niño

Por su lado, la parlamentaria Susel Paredes reiteró que se le debe consultar a la ciudadanía sobre la opción de restablecer la cámara de senadores en el Congreso de la República.

“Tiene que haber una consulta popular, la gente votó hace pocos años en contra y yo como representante del pueblo tengo que respetar la opinión de la gente”, dijo para el mismo medio.

Paredes dijo estar a favor de contar con dos cámaras en el Congreso de la República, pero no de la forma en cómo se podría aprobar. “Dos cámaras sí, pero no sin consulta popular”, sostuvo.

Como se recuerda, el pasado 8 de junio la iniciativa legislativa que propone el retorno a la bicameralidad entró a un cuarto intermedio después de que se aprobara una reconsideración a la votación realizada en la sesión plenaria. Ese día, el proyecto alcanzó 86 votos, lo que significa que debía ir a referéndum.

La actual conformación del Parlamento no alcanzado en dos oportunidades los 87 votos para que esta reforma constitucional sea aprobada sin ir a consulta popular.

Disfruta tus descuentos del Club de Suscriptores cuantas veces quieras gracias a tu suscripción a Gestión. Más de 300 promociones esperan por ti, descúbrelas Aquí. Y si aún no eres suscriptor, adquiere tu plan AQUÍ.