Se complica la situación del congresista Darwin Espinoza (Acción Popular). El ingeniero pesquero Juan Ricardo Torres Cubas, un allegado de Sada Goray, aseguró que la empresaria sí se reunió con el legislador a principios del 2021, pese a que este último lo ha negado, reveló “Punto final”.

El dominical informó que Torres Cubas es un hombre de extrema confianza del empresario Fernando Pazos Huayamares, socio de Goray Chong en los proyectos del Fondo Mivivienda, como Praderas de Cacatachi y Chiclayo Bonito.

Dicho personaje aparece como apoderado y gerente general en estos proyectos inmobiliarios, hoy suspendidos por el escándalo de corrupción. También aparece como socio en INVACU Inversiones, empresa vinculada a Pazos Huayamares.

Cuando Torres Cubas fue interrogado por la fiscalía en febrero de este año respecto al supuesto millón de soles que le habría dado a Darwin Espinoza, este lo negó de plano, pero sí admitió haberse reunido con el congresista en la casa de Sada Goray. Esta reunión se habría producido en octubre de 2021.

“De todo lo que ha descrito reconozco solo la parte donde la señora Sada Goray Chong me presentó al congresista Darwin Espinoza Vargas en su domicilio ubicado en la avenida Circunvalación Golf Los Inkas en La Molina, donde me preguntó sobre temas de venta de productos hidrobiológicos y después me retiré. No reconozco que me haya solicitado dinero ni que le haya entregado”, manifestó, informó Punto Final.

Esta cita aparece en el documento fiscal de denegatoria de la colaboración eficaz a Sada Goray, emitida cuatro días antes de su detención y en el que se señala que la empresaria habría omitido información.

Lo que busca Sada Goray

La Unidad de Investigación de Latina Noticias y Punto Final pudieron conocer que el 21 de julio pasado, la defensa de Goray Chong presentó un nuevo escrito a la Fiscalía comprometiéndose a entregar nueva información vinculada a presuntos actos de corrupción en el Ministerio de la Producción.

El objetivo es volver a iniciar un proceso de colaboración eficaz. Los protagonistas de sus dichos no serían otros que Juan Ricardo Torres y el congresista Darwin Espinoza, quien ha negado conocer a Sada Goray.

“Antes que salir a manchar honras se debe corroborar porque yo también puedo salir a contar cualquier cosa mañana. Yo no me he reunido ni conozco a Sada Goray”, señaló en su oportunidad el legislador accionpopulista.

El escrito expone tres temas a los que Sada Goray se compromete a entregar información: el primero es contar sobre reuniones asociadas a quien sería ministro de la Producción en el gobierno de Pedro Castillo.

Según diversas fuentes vinculadas a la investigación, durante la reunión entre Goray, Darwin Espinoza y Juan Ricardo Torres, la empresaria habría propuesto a este último como titular del Ministerio de la Producción, resaltando sus virtudes profesionales.

Así, Espinoza Vargas se habría comprometido a revisar el tema en la bancada, pero no obtuvo consenso.

El segundo hecho ofrecido por Sada Goray está vinculado al supuesto pago del millón de soles entregado por Torres a Darwin Espinoza. La entrega del dinero se habría dado en el contexto de la dación de una ley vinculada a la pesca de atún en nuestras costas.

Según lo dicho por Goray Chong a los fiscales, el dinero fue entregado por Torres a la empresaria, quien a su vez lo habría remitido a Espinoza Vargas en dos armadas. Una primera de 200 mil soles y otra de 800 mil soles.