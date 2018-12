Reparación civil que pagará Odebrecht se elevará si se le halla pago de otras coimas

Gonzalo Arcasi

Raúl Castro Pereyra

Los S/ 610 millones que Odebrecht pagará por concepto de reparación civil no serían el monto final. En los predios tanto de la Fiscalía como de la Procuraduría, que suscribieron el fin de semana el acuerdo de colaboración eficaz con la constructora, el plan a futuro es mucho más ambicioso.

Gestión supo que ambas instituciones suponen que habrá, en el transcurso de la investigación y de la información nueva que llegará al Perú de la propia firma brasilera, más casos y aristas novedosas que pueden generar nuevos inculpados, pero sobre todo, elevar el pago de la reparación civil.

El mecanismo



Fuentes involucradas al caso indicaron que es un error pensar que Odebrecht es la única empresa que se hará cargo del pago de la reparación civil.

Ya en la víspera, el procurador Jorge Ramírez había adelantado que la Contraloría determinó un perjuicio económico de S/ 1,250 millones en el caso Lava Jato . Así, indicó que su plan es que el resto de la reparación esté a cargo de las exsocias de Odebrecht, funcionarios públicos y empresarios (Gestión 11.12.2018).

Precisamente, el plan es que las pruebas que entregue la constructora sirvan para cobrarles a las otras empresas involucradas, es decir a sus exsocias.

En medios judiciales consideran que no sería lógico que quien colabora se haga cargo del 100% del pago de la reparación civil.

Según se sabe, ya hubo incautaciones a empresarios vinculados a los casos, a fin de asegurar el pago de la reparación civil (ver tabla).

Otra vez Odebrecht



En el acuerdo alcanzado, la compañía brasileña admitió el pago de coimas en el Metro de Lima, Costa Verde – Callao, Interoceánica y Vía de Evitamiento Cusco. Antes ya había reconocido culpa en el caso de la obra de Chacas, por la cual abonará S/ 15 millones.

¿Pero qué pasa si se hallan más sobornos en otros casos no reconocidos? Este diario conoció que el proceso sería consultarle a la propia Odebrecht sobre posibles hallazgos en el proceso de indagación, lo cual permitirá calcular una nueva cifra de reparación civil.

“La idea es cobrar el máximo de reparación posible con todos ellos que no colaboraron”, apuntó una fuente.

¿Qué pasa si no admite culpa en otros casos? Esta situación ya se vive. Hay un proceso abierto por el gasoducto. La Fiscalía considera que sí hubo coima, pero la empresa lo niega. Al fin, este tema terminará en un juicio. Si el Estado lo gana, Odebrecht tendrá que pagar otra reparación civil.

Nuevos testimonios



Hay una arista, que avala las sospechas tanto de la Procuraduría como de la Fiscalía, sobre la posibilidad de más coimas en otros casos. Y es que, en su último testimonio ante las autoridades judiciales peruanas, Carlos Nostre, exdirector de contratos Odebrecht, reconoció pagos de coimas en el Perú, más allá de los US$ 32 millones que admitió la constructora cuando arrancó este caso en el 2016. “Hay que investigar más”, añadió la fuente.

Este testimonio será cruzado con lo que hable Jorge Barata en el 2019. El 11 de enero del próximo año, seis exejecutivos de la constructora firmarán el acuerdo de colaboración eficaz. Gestión conoció el nombre de cuatro de ellos. Uno es el propio Barata, los otros serían Ricardo Boleira, Marcos Grillo y José Américo Spinola.

Los exdirectivos hablarán sobre los casos del Metro de Lima 1, las conferencias de Alan García, los arbitrajes a los que se sometieron en el Perú y sobre las cuentas en Andorra halladas a Miguel Atala, exvicepresidente de Petroperú.

¿Más colaboraciones?



Gestión también conoció que tras la firma del convenio, el equipo especial del caso Lava Jato ya tiene en marcha tres procesos de delación empresarial. Es decir, existen otras personas jurídicas que también desean acogerse a la colaboración eficaz.

Supimos además que se trata de dos firmas peruanas y una extranjera.

Un día antes, el fiscal Rafael Vela, a cargo del Equipo Especial de la Fiscalía, recomendó a los involucrados apurar sus solicitudes de colaboración.

¿Humala?



Otra fuente vinculada al caso adelantó a este diario que tras la firma del acuerdo con Odebrecht y las pruebas que entregue a la justicia peruana, el primer caso que será judicializado es el de presunto lavado de activos contra Ollanta Humala y Nadine Heredia por supuestamente haber recibido dinero de Odebrecht para la campaña del 2011.

Es más, de acuerdo al mismo informante, exdirectivos interrogados en Brasil habrían confesado al fiscal Germán Juárez, recientemente, que la ex pareja presidencial no habría recibido solo los US$ 3 millones que confesó Jorge Barata, sino US$ 4 millones.