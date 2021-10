La exgerente general del Seguro Social de Salud, Martha Carolina Linares Barrantes, denunció a través de una carta de renuncia que el actual presidente de EsSalud, Mario Carhuapoma, la habría presionado para hacer nombramientos y ascensos ilegales en cargos directivos dentro de la institución. El documento fue revelado por el portal Epicentro TV en su cuenta de Twitter.

“Desde el inicio de su gestión le he ofrecido soporte técnico (...) sin embargo, he sido sometida a constantes presiones ejercidas por Ud. y sus asesores, para en contraversión a las normas y leyes vigentes, entre otras cosas, incorporar en cargos directivos a personas que no reúnen el perfil técnico requerido”, señala la carta de renuncia dirigida a Mario Carhuapoma.

Linares también reveló que fue presionada a ”mantener y promover a cargos superiores a trabajadores con graves antecedentes y cuestionados en la institución, y proponer a personas con investigaciones fiscales abiertas o sentenciados”.

Sin embargo, la exfuncionaria aseguró haberse negado. “Como consta, señor Presidente, soy una persona con una trayectoria impecable y completamente anticorrupción(...) no acepto la improvisación, moral flexible y el profundo desconocimiento de la gestión pública; por ello le presento mi renuncia y le pido la exoneración del plazo de ley”, agregó en el documento.

EsSalud ya nombró a su reemplazo

Por su parte, el Seguro Social emitió un comunicado donde informó sobre el relevo de Linares Barrantes como Gerente General de la Institución.

En su reemplazo, indicó EsSalud, dicha gerencia estará a cargo de Eloy Durán Cervantes, economista de la Universidad del Pacífico, con más de 32 años de experiencia en los sectores público y privado.

“Con este cambio, se busca dinamizar la gestión para lograr los objetivos planteados desde Presidencia Ejecutiva, así como el cierre de brechas de los servicios, con una mayor y mejor atención a nuestros asegurados”, señaló EsSalud.

Informamos sobre la designación de un nuevo Gerente General de #EsSalud y reiteramos que continuaremos trabajando por nuestros casi 12 millones de asegurados.

