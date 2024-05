Alcalde de Puente Piedra sobre accidente de tránsito: ¿Por qué voy a pedir disculpas?

Tras protagonizar un accidente automovilístico en el peaje Chillón el pasado 1 de mayo, el alcalde de Puente Piedra, Rennán Espinoza manifestó que no tiene por qué pedir disculpas a la ciudadanía pues “ha sido víctima de un accidente de tránsito”.

“¿Disculpas de qué? He sido víctima de un accidente de tránsito. Tendría que reclamar por qué hasta ahora esas casetas del peaje no salen, no es el único accidente que ha ocurrido por esta segregación de las pistas”, expresó en Radio Exitosa.

Asimismo, apuntó que fue blanco de cuestionamientos durante varios días en diferentes medios de comunicación “sin conocer la versión oficial”.

“Con simpleza se dice que debí declarar rápidamente, pero no se ponen en mi zapato, de cómo estaba preocupada mi familia. Hemos podido hasta perder la vida”, agregó.

No conducía vehículo

El alcalde de Puente Piedra aclaró que no había consumido bebidas alcohólicas ni tampoco conducía el vehículo que se despistó y volcó contra una caseta del peaje Chillón.

“Todo lo que se ha dicho es una versión tergiversada. Yo no estaba conduciendo el vehículo, no estaba ebrio en ningún momento, no tenía por qué pasar dosaje etílico, no estoy obligado a entrar a un hospital, me he retirado voluntariamente”, respondió.

No hay causal de suspensión

Además, manifestó que estar involucrado en un accidente de tránsito no es causal de suspensión en su cargo. “La única motivación son las versiones periodísticas. En el sentido, de que se está tergiversando o se da opiniones ya sentenciando. No hay empatía de un hecho trágico donde ciudadanos hemos podido perder la vida. Solamente porque soy político y tengo un cargo, ¿hay que lapidar?, enfatizó.