Esta tarde, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga rechaza ‘peaje social’ propuesto por el Ejecutivo, brindó un amplio discurso como parte de sus actividades protocolares por el aniversario de la capital que cumple 489 años. Durante su locución, el burgomaestre aseguró que tras la reunión que tuvo con el ministro de Transporte, Raúl Pérez Reyes, no hay mayor oposición para la construcción de la estación 13 de la línea del Metro 2.

Como se recuerda, ambos funcionarios se reunieron el último miércoles para determinar acciones y acuerdos tras la edificación de esta gran obra en el centro de la ciudad.

“Ya nos hemos puesto de acuerdo con el Ministro de Transporte y la Línea 2 va. Va, pero con respeto, que pague las compensaciones a los usuarios que han sido maltratados y que no nos quiten la vía Garcilaso de la Vega porque es una locura lo que tienen estos señores en el cerebro y realmente lo que yo veo es un desprecio al peruano y eso no vamos a permitir”, expresó el alcalde de Lima.

Rafael López Aliaga. (Foto: MML)

Como se recuerda, hace unos días, López Aliaga aseguró que tomaría acciones legales, pues estaba en contra de la construcción de la estación número 13, pues comprometería una paralización en el tránsito de la avenida Garcilaso de la Vega y eso generaría caos, tráfico y otras acciones que perjudicaría a los ciudadanos.

“Yo no me opongo a la línea 2. Me opongo a una sola estación, la número 13, que pretende apropiarse de la intersección de Garcilaso de la Vega con Paseo Colón y es una locura”, expresó en una reciente entrevista para el diario El Comercio.

“Esta es una maniobra de la concesionaria que no quiere respetar a los ciudadanos. Su tecnología no sirve y se están demorando 10 años para hacer cinco kilómetros. ¿Ahora quieren paralizar la ciudad? No lo voy a permitir. Es más, estamos contemplando demandarlos por el perjuicio y la quiebra de negocios. Ellos están acostumbrados al abuso, yo no”, afirmó López Aliaga Cazorla en su entrevista.