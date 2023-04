El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, se pronunció este jueves sobre la situación del excandidato presidencial y a la alcaldía de Lima, Daniel Urresti, luego que el Poder Judicial lo condenó a 12 años de prisión por el asesinato del periodista ayacuchano Hugo Bustíos, corresponsal de la revista Caretas.

Desde el distrito de La Victoria donde participó en una actividad en el emporio comercial de Gamarra, el burgomaestre expresó su apoyo al exministro del Interior, quien ahora permanece en una carceleta de la Dirincri a la espera de que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) determiné a qué penal del país cumplirá la sentencia.

“Póngase en el caso de los nietos de Urresti, la familia. Creo que ahora es apoyar a la familia. El señor Urresti es militar y sabe cómo defenderse. Lo que más me preocupa es la familia. Los niños no tienen la culpa y la señora de Urresti me parece una excelente persona”, mencionó.

“Al señor Urresti le digo una cosa, él ha sido mi amigo y sigue siendo mi amigo. Yo lo he considerado mi amigo siempre, pero ahora no quiero opinar más quiero darle un mensaje a su familia de amor y cariño y sobre todo a los nietos. Ojalá pueda liberarse”, agregó.

Al ser consultado, si visitaría a Daniel Urresti en el centro penitenciario, el alcalde dijo que lo haría si el excandidato presencial lo permite. “Por tema político no puedes perder una amistad”, remarcó.

Daniel Urresti recibió la condena al ser considerado coautor del delito de homicidio de Bustíos, hombre de prensa el 24 de noviembre de 1988.

Urresti Elera también fue hallado culpable del delito de tentativa de homicidio en agravio del también periodista Eduardo Rojas.

¿Cuándo ocurrió el asesinato?

El periodista Hugo Bustíos fue asesinado el 24 de noviembre de 1988, según la tesis fiscal, por miembros de la base militar del Ejército del Perú de Castropampa en Huanta, región Ayacucho, quienes se encontraban vestidos de civil.

Bustíos recibió impactos de bala y fue detonado con un explosivo mientras agonizaba. En tanto, su colega Eduardo Rojas Arce logró huir malherido.

En el 2018, Daniel Urresti –cuando era candidato a la Alcaldía de Lima– fue absuelto por el asesinato del periodista ayacuchano por el Colegiado B de la Sala Penal Nacional al considerar que no existían fundamentos que acrediten su responsabilidad.

Sin embargo, en abril del 2019, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia declaró nula la sentencia que absolvió a Urresti Elera y ordenó un nuevo juicio oral.

