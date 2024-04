El congresista Jorge Flores Ancachi, en calidad de autor principal, junto con sus colegas Darwin Espinoza, Luis Aragón, Elvis Vergara y Wilson Soto, presentaron un proyecto de ley que busca prohibir que los conductores, productores y directores de medios de comunicación, así como sus familiares, puedan contratar con el Estado.

La iniciativa, que cuenta con la adhesión del investigado parlamentario Luis Cordero Jon Tay, busca añadir dos incisos al artículo 11 de la Ley 30225. Según el dictamen, se pretende evitar beneficios indebidos para las personas que ejercen el periodismo en medios de comunicación televisivos, radiales o de prensa escrita.

El proyecto también establece prohibiciones para los cónyuges convivientes o los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, así como para las empresas jurídicas en las cuales estos puedan formar parte como socios, accionistas, representantes legales y gerentes.

LEA TAMBIÉN: Comisión Permanente evaluará denuncia de Fiscalía contra legisladores de Acción Popular

¿Qué dice el Instituto de Prensa y Sociedad?

Ante esta iniciativa, Roberto Pereira, asesor legal del Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) expresó su rechazo a este proyecto, calificándolo de “un atentado contra la libertad de expresión” en el país.

“Los derechos se ven vulnerados con este proyecto de ley y al mismo tiempo es una medida discriminatoria porque no existe ninguna razón para negarle a un periodista que por ejercer su profesión esté prohibido de contratar con el Estado, menos incluir a sus familiares”, dijo en Canal N.

Roberto Pereira. (Foto: Andina)

“Sin duda es una manera indirecta de afectar la libertad de expresión”, agregó.

Por otro lado, el representante del IPYS, manifestó que con este tipo de proyectos de leyes se revela que existe una “pobreza en el Congreso” al momento de presentar iniciativas en beneficio a la ciudadanía.

“Este proyecto debería ser mandado al archivo. Los congresistas deben preocuparse por temas de interés para la sociedad como lo es la seguridad ciudadana, enfocarse en temas económicos y evitar la corrupción. Esta iniciativa revela una por pobreza en el Congreso de la República”, acotó.

Elvis Vergara

En declaraciones a la prensa, el parlamentario Elvis Vergara fue consultado sobre el proyecto que avala y aseguró que firmó la iniciativa sin leer a profundidad de qué se trataba.

“Suele suceder que a veces por apoyar a algunos colegas suscribimos algunos proyectos como coautores. Sin embargo, suele suceder, no es lo que debería ser, no lo revisamos a profundidad. No me arrepiento porque todo proyecto de ley pasa a comisión y en comisión se perfecciona”, respondió.

En ese contexto, Vergara explicó de que se trata esta nueva iniciativa que amenazaría la libertad en los medios de comunicación.

“No es para limitar que trabajen, sino para que no contraten con el Estado, que es la misma prohibición para aquellos que somos autoridades”, manifestó.

Elvis Vergara. (Foto: Congreso)

Darwin Espinoza

Por su parte, Darwin Espinoza dijo que firmó el proyecto porque es el portavoz de la bancada Acción Popular, la cual presentó esta iniciativa.

“Como vocero, más que nada, estoy obligado a firmar los proyectos de ley de todos los congresistas”, indicó y luego procedió a deslindar de la defensa de lo que plantea el texto.

“De eso tendrá que dar explicaciones básicamente quien ha presentado el proyecto de ley”, aseveró. “Yo creo que todos deben tener el derecho de trabajar, ya sea hermano, familia de periodistas o ya sea hermano de congresistas”, agregó.

LEA TAMBIÉN: Congreso aprueba informe que recomienda inhabilitar a Cordero Jon Tay por 10 años

Vocero de Acción Popular, Darwin Espinoza.

¿Cómo serían las modificaciones?

La incorporación de los literales u) e y) en el Articulo 11°de la Ley 30225 — Ley de Contrataciones con el Estado, quedaría redactado de la siguiente manera:

U) Las personas que ejerzan la conducción y/o producción de un programa periodístico emitido por un medio de comunicación televisivo o radial de alcance nacional así como su cónyuge, conviviente o los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad están prohibidos de contratar con el estado.

Esta prohibición también se extiende a las personas que ejerzan el cargo de director de un medio de prensa escrita de alcance nacional, como a sus cónyuges, conviviente o los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad; el impedimento se aplica para todo proceso de contratación durante el ejercicio del cargo; luego de culminado el mismo hasta doce (12) meses después .

. Tratándose de personas que ejerzan la conducción y/o producción de un programa periodístico emitido por un medio de comunicación televisivo o radial de menor alcance nacional, como de las personas que ejerzan el cargo de director de un medio de prensa escrita de alcance local o regional, están prohibidos de contratar con el estado, en el ámbito territorial regional en el que se ubique el medio de comunicación donde emite su señal o se venda su tiraje, esta prohibición se extiende a su cónyuge, conviviente o los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad; como a toda empresa jurídica donde ostente el cargo de representante legal, gerente, socio o accionista, El impedimento se aplica para todo proceso de contratación durante el ejercicio del cargo; luego de culminado el mismo hasta doce (12) meses después.

Y) Las empresas jurídicas cuyo representante legal, gerente, socio o accionista, sea el director de un medio de prensa escrita o conductor o productor de un programa periodístico emitido por un medio de comunicación televisivo o radial de alcance nacional, como también el cónyuge, conviviente o los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, están prohibidos de contratar con el estado; El impedimento se aplica para todo proceso de contratación durante el ejercicio del cargo; luego de culminado el mismo hasta doce (12) meses después.

Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.