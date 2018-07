Durante su Mensaje a la Nación, el presidente Martín Vizcarra, anunció la convocatoria de un referéndum para llevar a cabo la reforma judicial y política, que incluye el retorno a la bicameralidad y la reelección de congresistas, pero, ¿puede el mandatario convocar a un referéndum que implica cambios constitucionales?

Para el constitucionalista Aníbal Quiroga, este anuncio revela que "el presidente no ha estado informado sobre el tema", debido a que la Constitución no precisa una consulta popular como está ocurra sin que pase por el Parlamento.

"Me parece que el mandatario no ha estado acertado en el tema, porque la Constitución no habla de un referéndum sin pasar por el Congreso", sostuvo en diálogo con RPP.

"La iniciativa del presidente tiene que pasar por la aprobación previa del Congreso y esta aprobación ser sometida a referéndum y no al revés", remarcó.

Quiroga dijo esperar que el Congreso escuche lo que la opinión pública pida, pero lamentó que "parecería que será al revés".

En esa misma línea se pronunció el expresidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Álvarez Miranda, quien consideró que el presidente Vizcarra tuvo "una forma ambigua de plantear este tema que más que constitucional es político".

Precisó que el propio Legislativo podría evitar el referéndum "aprobando por dos tercios cada una de esas reformas" anunciadas por el jefe del Estado.

"El Congreso, lo que tiene que hacer, es aprobar lo que se puede aprobar en esta primera legislatura y debatir profundamente lo que no se puede aprobar", señaló Álvarez Miranda en declaraciones para Canal N.

Sin embargo, dijo creer que Martín Vizcarra "ha resultado vencedor" tras su mensaje a la Nación, pues con este "se ha legitimado" ante los reclamos de la ciudadanía y le ha pasado toda la responsabilidad al Parlamento.

"Yo creo que ha resultado vencedor, prácticamente él se ha legitimado y se ha convertido en un intermediario entre la necesidad del ciudadano común de limpiar al sistema de justicia y transformar la política, y le ha pasado la responsabilidad de inmediato al Congreso", manifestó.

Tras el mensaje a la Nación, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Vicente Zeballos, confirmó que el Ejecutivo presentará al Congreso las propuestas que anunció esta mañana, para posteriormente someterlas a referéndum.