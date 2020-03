Presidente de la ANGR: “Se pedirá que restricción sea de 2:00 p.m. a 5:00 a.m.”

¿Cómo están enfrentando los gobernadores el coronavirus en sus regiones?

Estamos con una preocupación considerable, ya que actualmente no tenemos los radiactivos para realizar los exámenes de laboratorio que se requieren para llegar a un pronóstico precoz.

¿Qué informes ha recibido de los gobernadores?

He recibido varias llamadas de gobernadores, por lo que exigimos al presidente de la República y al Ministerio de Salud que se nos brinden los insumos, así como los elementos necesarios para que el personal de salud pueda trabajar.

¿En este momento ningún gobierno regional cuenta con radiactivos para la detección del coronavirus?

Tengo entendido que algunos laboratorios que se han instalado últimamente tienen en promedio unas 100 o 200 muestras. En el caso de los que hemos activado inicialmente estos laboratorios ya no contamos con los radiactivos desde el día viernes. Ese es el caso, por ejemplo, de Piura y algunas regiones del sur.

En Tumbes ya se reportó el primer caso…

El gobernador de Tumbes nos comentó que hay déficit en la indumentaria para el personal de salud, incluso las fuerzas policiales y armadas tienen limitaciones en lo que respecta a esta indumentaria. En mi región, ya hay personal de salud afectado, dos médicos y una enfermera.

¿Qué regiones no cuentan con los radiactivos e implementos necesarios para trabajar?

Aproximadamente, entre el 50% y 60% de las regiones.

¿Ustedes dieron a conocer al Ejecutivo todas estas falencias?

Hemos enviado la documentación pertinente, a través de la ANGR, al Ministerio de Salud, que es el ente rector, pero vamos a hacer un reiterativo a la Presidencia de la República, a través del premier, para que podamos tener una atención inmediata.

El Ejecutivo solicitó a los gobiernos regionales que elaboren un plan para enfrentar el coronavirus y tener una mejor coordinación. ¿Qué medidas han tomado ustedes?

El documento que envió el Ejecutivo se ha dado a conocer de manera inmediata a los gobiernos regionales, así como a los municipios para que se puedan articular esfuerzos.

¿Y qué avances hay?

Los gobiernos regionales vienen reuniéndose, algunos a través de sus plataformas de defensa civil, con las autoridades. Todos estamos trabajando en ese mismo sentido y se está coordinado con las fuerzas policiales y Fuerzas Armadas.

¿Hay ciudadanos que no cumplen las medidas tanto en Lima como en el interior del país?

Hay problemas con respecto al cumplimiento de la normatividad, hay un buen grupo que está cumpliendo, pero otro, lamentablemente, hace caso omiso. Es por eso que tanto la Policía como las Fuerzas Armadas se ven obligadas a detener a los ciudadanos. Las intervenciones se están realizando cada vez con mayor intensidad.

¿Qué medidas considera que se deben adoptar para poder frenar a los ciudadanos que no cumplen con las normas?

He recibido sugerencias de algunos colegas gobernadores sobre que tal vez se pudiera restringir un poco más el horario de compra de productos.

¿Cómo sería esta restricción? Actualmente es de las la 8:00 p.m. a 5:00 a.m., y los gobernadores proponen que de alguna manera podría ser de 2:00 p.m. a 5:00 a.m. Para evitar que el flujo de gente sea alto. Vamos a hacer llegar este pedido también para que se pueda tomar en consideración. El objetivo es que no se difunda más esta enfermedad.

¿Cree que la comunicación de las medidas de prevención está llegando bien?

Sí. Está llegando a través de los medios de comunicación, los gobiernos y los municipios.