La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, reiteró que el jefe de Estado, Pedro Castillo, les dijo -anoche- que no está en la agenda del Gobierno plantear una cuestión de confianza, antes de iniciar la interpelación contra el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Íber Maraví, por lo que advirtió que si lo hiciera, su palabra “no tendría validez”.

“Pedro Castillo nos dijo que no está en la agenda del Gobierno plantear una cuestión de confianza y le tomaremos la palabra. El gobierno no presentará cuestión de confianza y, de hacerlo, la palabra del presidente Castillo no tendría ninguna validez y el Congreso tendría que asumir su responsabilidad”, manifestó.

La titular del Poder Legislativo recordó que la Junta de Portavoces se reunió el miércoles para tomar un acuerdo unánime en defensa del fuero parlamentario y, posteriormente, para dialogar con Castillo Terrones en compañía de voceros de diversos grupos políticos.

“El mandato popular por el cual fuimos electos fue muy claro y contundente, no volver a repetir una confrontación que desnudó la precariedad de nuestras instituciones y la debilidad de nuestro sistema sanitario y de salud, así como la reactivación económica”, comentó.

“De nuestra parte, tenemos esa convicción, por lo que no aceptaremos amenazas contra la democracia peruana vengan de donde vengan. Eso no es negociable. El Congreso de la República no está en pie de guerra, sino de reconstrucción nacional”, añadió.