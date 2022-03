La presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Rosío Torres (Alianza Para el Progreso), señaló que “ninguna denuncia tiene corona” al momento de ser incluida en la agenda de las sesiones, al comentar la posibilidad de que se evalúe el caso de la excongresista aprista Luciana León.

La legisladora respondió así cuando se le consultó sobre el estado de la acusación contra León tras la difusión de conversaciones por WhatsApp en la cuales exigía al Ejecutivo favorecer obras en La Victoria.

“Ninguna denuncia constitucional tiene corona. Nosotros vamos a seguir tomando los mismos criterios que hemos tomado desde el inicio”, aseguró en declaraciones a RPP.

Torres detalló que el criterio para priorizar casos desde que asumió la presidencia de la subcomisión es tomar un caso actual, un caso antiguo y una denuncia que esté por prescribir.

“Vamos a evaluar con la subcomisión y es muy probable que la estemos agendando esta semana, que es el viernes que tenemos sesión ordinaria o la extraordinaria del lunes”, aseguró la congresista de APP.

Las conversaciones de WhatsApp difundidas por el programa Punto Final revelan coordinaciones que hizo Luciana León con su esposo y exasesora donde hablan de depósitos y transferencias de dinero, así como presiones de parte de la exparlamentaria hacia el entonces ministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne.

“¡Ninguno, me muero! O sea, tu asistente se zurró en mis pedidos, en lo que te comprometiste con el alcalde, en su cara le dijiste que sí salían. ¡Que 55 lo manejabas! (…) Por favor, puedes hacer algo. Estoy afuera, te espero, no me quiero ir con esta angustia, Parece que los de abajo mandan y no el ministro. Me hacen eso y los boto”, se lee en una de las conversaciones entre León y Thorne.

Luciana León ha sido denunciada constitucionalmente por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, por la presunta comisión de delitos de tráfico de influencias, organización criminal, entre otros, por supuestas negociaciones que hizo desde su cargo de congresista a favor de diversas obras en La Victoria.