Este viernes, el parlamentario de Avanza País, Diego Bazán, consiguió las firmas necesarias para presentar de manera formal la moción de censura contra el titular de la cartera de Energía y Minas, Carlos Palacios, la cual había anunciado días atrás.

En sus redes sociales, el legislador mostró un cuadro en el que se consigna que unos 35 legisladores se han sumado a su iniciativa, superando así el mínimo, 33.

“He presentado de forma virtual moción de censura en contra de Ministro de Energía y Minas. Espero que el que venga no sea tan o más incompetente como el actual, porque al parecer la intención de este gobierno no es gobernar sino empobrecer. Cumpliré mi función de control político”, se lee en sus redes sociales.

Además de esta moción, en el Congreso se vienen recolectando firmas para destituir al ministro del Interior, Alfonso Chávarry, y ya se presentó una moción de censura contra Betssy Chávez, titular de la cartera de Trabajo.

Los argumentos

Entre los argumentos que sustentan la moción están las malas designaciones que habría hecho Palacios y que “dichas designaciones son una muestra de la pésima gestión del Ministerio de Energía y Minas, que prioriza la filiación o militancia política por encima de las cualidades profesionales de las personas que ocupan cargos de dirección en el referido sector”.

“Siendo todo lo dicho antes suficiente para censurar a un Ministro de Estado, es necesario añadir que recientemente ha trascendido que el Ministro de Energía y Minas se encuentra haciendo esfuerzos constantes en influir de manera indebida en la gestión de Petroperú”, añade el escrito.