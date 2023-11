El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional declaró fundado el requerimiento del Ministerio Público, e impuso la medida de comparecencia con restricciones contra Lourdes Flores Nano, investigada por presunto delito de lavado de activos, en le marco del caso Lava Jato.

La lideresa del PPC es investigada por loa aportes de las empresas Odebrecht y Camargo Correa en la campaña presidencial del 2006 y la campaña municipal del 2010.

Juez también le dictó una serie de reglas de conducta como: la prohibición de salir del país, salvo autorización judicial, el pago de una caución de 10 mil soles en el plazo de 30 días naturales.

La denuncia surgió en el 2019

Un aspirante a colaborador eficaz del caso Lava Jato sindicó en su testimonio al Ministerio Público que la empresa brasileña Odebrecht habría aportado dinero en distintas oportunidades al Partido Popular Cristiano (PPC) y a la campaña presidencial de Lourdes Flores en el año 2006.

Cabe destacar que el aspirante a colaborador no detalla si el aporte se llegó a concretar o no, puesto que no estuvo presente en las entregas de dinero y tampoco sabe si se dieron en partes; sin embargo, indica que la recepción de este está confirmada.

“El dinero de la campaña del 2006 está confirmado a través de las conversaciones telefónicas entre Lourdes Flores y Horacio Cánepa, en las que ella confirma que llegaron a esos fondos en varios envíos, pero no recordaría los montos finales ni en qué se gastaron”, se lee en su testimonio difundido esta noche por “Panorama”.

El aspirante narra, asimismo, que la ex candidata presidencial habría sostenido una reunión en su casa con el representante de la empresa brasileña Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, y el ejecutivo de dicha empresa, Raymundo Serra.

“Hubo una reunión en casa de Lourdes Flores donde se conversó sobre un apoyo a la campaña de 500 mil dólares, una reunión al más alto nivel con Raymundo Serra y Jorge Barata de parte de Odebrecht”, señaló en su declaración.

Asimismo, en su testimonio el aspirante a colaborador eficaz señala que Flores Nano recibió 200 mil dólares para su campaña a la alcaldía de Lima el 2010. Precisa, en ese sentido, que el dinero se entregó en cuatro partes de 50 mil dólares en efectivo.

“Se realizaron reuniones para el financiamiento de la campaña [municipal], una de ellas fue con Odebrecht. Lourdes Flores hizo una reunión en su casa. Estaban como representantes de Odebrecht, Barata y Serra. En dicha reunión, Flores hizo una solicitud de 200 mil dólares. Quedó establecido que las conexiones para la entrega del dinero las realizaría Raymundo Serra con Horacio Cánepa”, sostiene.

“El dinero se entregó en cuatro partes de 50 mil dólares en efectivo. Ese dinero era usado en el pago de encuestas, el sueldo del asesor de márketing y para financiar algunos desplazamientos. Los saldos eran declarados y entregados a Teresa Cánova, asistente de Lourdes Flores”, indica.

Finalmente, el aspirante a colaborador eficaz señala que en abril del 2015, Horacio Cánepa solicitó 10 mil dólares para financiar una encuesta de opinión sobre Alberto Beingolea, para medir sus posibilidades en los comicios del 2016.

Lourdes Flores se defendió

Al respecto, Lourdes Flores se pronunció en “Panorama” y rechazó las acusaciones del aspirante a colaborador eficaz. Sin embargo, admitió haber sostenido una reunión con Jorge Barata y Raymundo Serra en su domicilio, pero precisó que en estas no se realizó ningún pedido económico.

“El aspirante está dando versiones que no se ajustan a la verdad y que se desdicen con la declaración que el propio Barata ha dado sobre donaciones el 2006 o en la campaña municipal del 2010″, manifestó.

“Si es verdad que las reuniones se produjeron las reuniones que se mencionan, por supuesto que sí, pero descarto absolutamente que se haya hablado de temas económicos. Es ilógico. Quienes me conocen saben que yo no hablo nunca de temas económicos, pero sí digo con toda claridad que los conocía y nos hemos reunido muchas veces”, explicó.