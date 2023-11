La ex primera dama Pilar Nores, ex esposa del ex presidente Alan García, se manifestó este jueves respecto al archivo de la investigación realizada por la Fiscalía en relación con supuestos delitos de lavado de activos.

“No existía ningún indicio mínimo de blanqueo de capitales, lavado de activos o enriquecimiento ilícito, ni de mi parte ni de la suya, en la investigación desde su inicio hasta la fecha”, expresó Nores en una entrevista con Canal N.

Como se recuerda, la tesis del Ministerio Público apuntaba a que Nores y otros individuos formaban parte de una supuesta red delictiva que habría recibido contribuciones ilegales de la constructora Odebrecht para su organización, el Instituto de Trabajo y Familia.

La investigación surgió a raíz del informe de una comisión investigadora multipartidaria del Congreso que involucraba al fallecido expresidente Alan García en presuntos delitos como enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

En el año 2015, este documento fue remitido a la Fiscalía, dando inicio a una investigación. Sin embargo, tras el archivo de las pesquisas por parte del Ministerio Público, la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Lavado de Activos presentó una queja en octubre de 2016, la cual fue aceptada.

Esta queja dio lugar a diligencias preliminares en enero de 2017 contra Alan García, José Nava, José Antonio Chang y Pilar Nores, entre otras personas. La ex primera dama fue acusada de recibir contribuciones indebidas de la constructora Odebrecht por un total de US$ 35,000.

Esta medida también involucró a otros individuos y a la empresa Desarrollos Salkantay SAC, abarcando un período específico y eximiendo de acción penal a ciertas personas.